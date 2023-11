Naša primarna naloga je stabilnost cen in vrnitev inflacije na dvoodstotno raven. ECB nima dvojnega mandata kot druge centralne banke. Hkrati moramo gledati še druge gospodarske spremenljivke, ki lahko vplivajo na inflacijo. Pričakujemo, da bo v drugem polletju rast stagnirala, da se zadnje četrtletje ne bo zelo razlikovalo od tretjega. V zadnjih napovedih smo nakazali, da obstajajo tveganja za rast in nekatera so se začela uresničevati, kar bo vplivalo na inflacijo. V septembrskih projekcijah smo predvideli, da bo evrska inflacija ciljno vrednost dosegla v letu 2025, vmes pa bo nekaj vzponov in padcev, ki bodo odvisni od učinkov osnove. A menimo, da bo, če ohranimo obrestne mere na sedanji ravni, prišlo do nadaljnjega zniževanja inflacije in njenega približevanja našemu cilju.

Da bi obresti začeli zniževati? Nismo še tako daleč. Opazovali bomo razvoj razmer iz meseca v mesec, je pa zdaj naš pristop, da obrestne mere na tej ravni ohranjamo dovolj dolgo, da dosežemo cilj. Kakršnakoli razprava o znižanju obrestnih mer je nedvomno prezgodnja. Finance