Kaj je prignalo papeža, da je povedal tako mrakobno ugotovitev o svoji Cerkvi? Vzroki so se nabirali že dolgo. Pred leti, ko golota še ni bila tako medijsko dostopna, so v znani nemški cerkveni ustanovi semeniščnikom predvajali pornografske filme. Ker so se učeči se o takem pouku naokrog bahali, se je število semeniščnikov zelo povečalo in zadeva je prišla v javnost. Starši otrok, usmerjenih v »meseni greh«, so se zbrali pred semeniščem in grozili »naprednemu« duhovniku z linčem. Ta se je pred nevarnostjo posvetil molitvi, ne, ne, saj je vedel, da ta nič ne zaleže. Poklical je policijo, saj je vedel, da kjer molitev ne pomaga, policija rešuje zadevo. Tako je policija prevzela vlogo angelov, kajti pendreki so bolj prepričljivi kot krila. Posledice take »strokovne« vzgoje so vidni celo na najbolj katoliški državi – Poljski. Tudi nekdanji papež in svetnik Janez Pavel II., po domače Karol Jozef Wojtyla, ni zadostna protiutež dogodkom, ki ga uprizarjajo poljski duhovniki. Kaj se je zgodilo?

V kraju Dabrowa Gornicza je duhovnik v svojem stanovanju priredil gejevske orgije. Poleg duhovnikov je bil za popestritev zabave povabljen tudi spolni delavec. Marsikdo bi temu človeku prilepil kakšno drugo, bolj sočno etiketo, toda duhovniki so mojstri za lepo izražanje. Nobena zabava takšnega pomena in s takimi udeleženci ne more potekati brez dodatka za povečanje spolne sle, ali bolj strokovno brez tablet proti erektilni disfunkciji. Žal je spolni delavec zaužil preveč teh tablet, padel v nezavest in na ustih se mu je pojavila pena. Ko je eden od udeležencev orgije predlagal, da pokličejo rešilca, so ga vrgli iz stanovanja. Rešilci so se na poznejši klic odzvali, toda vesela druščina jih ni spustila v stanovanje. Šele pozvana policija je vdrla v stanovanje in nezavestnega spolnega delavca so odpeljali v bolnišnico. Dogodek je izzval burno reakcijo Poljakov. Organizator orgije je okrcal vse, ki so dogodek zlorabili za napad na Cerkev, duhovščino in vernike, saj meni, da so na Poljskem duhovniki bolj zaščiteni kot v Indiji svete krave. Tudi mene bi okrcal, če bi vedel, da sem »resničnemu šovu« v njegovem brlogu dodal še eno poljsko pikantnost. Marca letos je 40-letni župnik ubil 26-letnega duhovnika in nato naredil samomor. Bila sta v zvezi, polni groženj in nezadovoljstva, ki se je končala s smrtjo obeh. Ljubezen nam je vsem v pogubo.

Vsa omenjena poljska avantura se je dogajala pod budnim očesom škofa Grzegorza Kaszaka, ki je velikodušno pisno odstopil s sporočilom: »Opravičujem se vsem, ki jih je ta incident prizadel, razburil ali razžalostil.« Papež Frančišek je odprl pismo in sprejel odpoved.

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani