Strokovnjaki na posvetu o naravnih nesrečah: Vodam moramo vrniti prostor

Na posvetu Naravne nesreče v Sloveniji 2023 so se danes zbrali strokovnjaki, ki so iz različnih perspektiv analizirali letošnje poplave in razmišljali o korakih naprej. Predstavili so tudi Geografski atlas naravnih nesreč, v katerem lahko preverite, katere naravne nesreče so se v preteklosti dogajale v Sloveniji.