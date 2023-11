V tem obdobju so se dan za dnem rojevale nove tehnologije, usklajevale so se plače, pokojnine, rasle so cene energentov, vrstile so se takšne in drugačne domače in tuje krize, kar je zahtevalo enormno medijsko angažiranost RTV radijskih in televizijskih programov; če sem hotel strokovno in verodostojno informacijo, sem se vsakič obrnil nanje. Javni medijski servis si ni mogel privoščiti turških in venezuelskih nanizank, pogrošnih resničnostnih abotnosti, njegova vloga je mnogo kompleksnejša, pokriti mora široko paleto javnih, torej naših interesov, mora poročati, vzgajati, izobraževati, zabavati, v živo prenašati takšne ali drugačne dogodke, v čemer sta ta medija najmogočnejša. Zadovoljiti morata tudi ožje interese kulture, znanosti, rojakov na tujem, pa interese raznih poklicnih stanov, njune oddaje o znanosti in kulturi so deležne aplavzov na odprti sceni. Vse našteto opravljata praviloma dostojno, razen ko sta prisiljena slediti dirigiranju te ali one, bodimo prizanesljivi, elementarnejše politične opcije. Kar se je zlasti izkazalo v preteklih dveh letih. Za tamkajšnjo novinarsko doajenko, tako sem razumel njen intervju, naj bi bil to korak naprej, ona ni stavkala, torej je bila kanček desno neopredeljena. Nič za to, tudi njej bo treba prisluhniti. Kakorkoli stvari obračam, pa se mi vidi, da smo državljanke in državljani večinsko le zmerno levo sredinsko usmerjeni, ne zamerite nam, da nam je bil, recimo, Studio City bolj všeč kot nekakšna Arena brez glave in repa, a z očitnim priokusom žuganja tistim, ki da mislijo drugače. Iz skromneje spremljanih medijev strankarskih usmeritev so začeli vsiljeni gospodarji javnega servisa vrivati v javni servis cel kup neizkušenega kadra, ki pa je, ob tamkajšnjih profesionalcih, dokaj borno učinkoval. Pa jim ne zamerim, za nekatere med njimi mi je celo žal, saj tudi oni bijejo boj za preživetje. Takšne je treba čuvati in bodriti.

Poznam samo osnovne intence zakona, ki ureja področje RTVS. Vem, da v njenem naročju ustvarjalno delujejo številni instrumentalni in vokalni sestavi, ekipe oddajnikov, studia v Kopru in Mariboru, razvejana dopisniška mreža doma in v tujini, slika prinaša televiziji cel kup spremljajočih dejavnosti, od vizažistk, mizarskih delavnic, izdelovanja scene in rekvizitov, plastike, šiviljski salon, za njihovo delo potrebujejo posebne pudre in maske, ukvarjati se je treba z arhivi, cel kup programskega fundusa je treba za zgodovino digitalizirati, za kar je treba ohranjati tudi že pozabljenje aparature … In vse to stane več, kot je stalo pred desetimi leti. Da bi se le nekako preživelo, so prodajali neke delnice, ekonomsko propagandni program se je razbohotil v vse pore programov, skorajda do neprenosljivosti. Omenil sem, da so mi znane osnovne smernice preobrazbe RTVS, kar pa ne pomeni, da se mi zdijo vse smotrne. Strah pred zatohlejšo usmeritvijo nas je tudi tokrat potisnil sem ter tja na kakšno ne preveč domišljeno pot. Vseeno pa verjamem, da smo, kljub pomislekom, ki jih bo le treba pretehtati, na pravi poti. Ta hip se mi zdi najpomembneje, da se za vse to ustvari materialna baza javnega servisa, ki ne bo odvisna od razpoloženja te ali one politične opcije.

Če jo želimo vrednostno vsaj izenačiti s stanjem pred desetimi leti, bi morala biti RTV naročnina 16,0 evra mesečno. Tistim s socialnimi pomočmi bi jo kazalo oprostiti. Drugi jo bomo zagotovo zmogli.

Josip Meden, Ljubljana