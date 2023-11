Le nekaj trenutkov zatem, ko je bil v torek na sodišču spoznan za krivega spolne zlorabe devetletne vnukinje ter obsojen na štiriletno zaporno kazen, je Ivica Mišković iz Kaknja udaril pravosodno policistko, skočil skozi okno in pobegnil. »Po izrečeni obsodbi so ga odvedli v sobo za pridržanje. Skočil je na okno, pravosodna policistka ga je skušala zaustaviti in takrat jo je udaril,« je neimenovani, a dobro obveščeni vir povedal lokalnim medijem. V lov za njim so poslali vse razpoložljive pravosodne policiste s sodišča in številne policiste. Ulovili ga še niso. Oblasti ga iščejo tako v Bosni in Hercegovini kot v Srbiji, ne izključujejo pa niti možnosti, da bi se skrival na Hrvaškem.

O njegovem pobegu so poleg medijev javnost obvestili tudi na facebook profilu organizacije Stop pedofiliji, ki v širši regiji otroke ščiti pred spolnimi plenilci. Novico so hoteli razširiti med čim več ljudi, da bi jim ga morda uspelo ujeti še pred prestopom meje. Miškovića so enkrat že lovili, in sicer, ko je pred roko pravice pobegnil v tujino. Zahvaljujoč dvojnemu državljanstvu je nekaj časa delal za gradbeno podjetje v Zagrebu, nato se je prestavil severneje, dokler ga sredi lanskega leta niso aretirali v Nemčiji. Na osnovi mednarodne tiralice so ga izročili BiH.

Ni bila edina žrtev

O Miškovićevih domnevnih dejanjih so mediji v preteklosti že veliko poročali, vrhunec vsega pa je bil intervju mame žrtve, ki je lani spregovorila za hrvaško raziskovalno televizijsko oddajo Preverjeno. Mišković je bil sicer oče dekličinega očima, torej ne dedek po krvi. Kar je za vse, kar se je zgodilo, popolnoma vseeno. Da je nekaj narobe, je dekličina mama opazila, ko je šel šel za deklico v njeno sobo. »Šla sem za njima, odprla vrata in ko sem napol vstopila, je stal za njenim hrbtom. Hči je sedela na postelji in gledala v telefon. V trenutku je skočil v zrak in se začel opravičevati, da mora iti,« je takrat opisala njegovo čudno vedenje. Zatem se je na hitro oblekel in odhitel iz hiše. Osemletnica se je zaupala mami in ji povedala, da se kaj takega ni zgodilo prvič. Večkrat jo je odpeljal v ženino oziroma taščino stanovanje, v katerem ni živel nihče.

»Čisto rdeča je bila po vratu, brada se ji je tresla, ko mi je govorila, v kaj jo je silil. Morala se ga je dotikati, njeno roko je držal na svojem penisu. Slekel se je, slekel je tudi njo. To se je dogajalo vsakič, ko jo je odpeljal s seboj,« je žrtvina mama v solzah zaupala novinarki. Ko ga je soočila z obtožbo in ga vprašala, kako je lahko to storil njenemu otroku, se ji je le zasmejal v obraz, jo označil za noro, deklico pa za lažnivko. Začela ga je nenadzorovano tepsti, on je vanjo vrgel stol in pobegnil. Novinarji so sicer odkrili še en primer domnevne zlorabe, in sicer dečka. Njegova sorodnica se je po telefonu javila v oddajo: »Sama sem ga videla, kako se je samozadovoljeval med gledanjem zlorabe mladoletnikov. Le meter ali dva stran pa je sedel otrok.«