Morilec Žarko Gorenjc na psihiatriji

Propadla je javna seja višjega sodišča, na kateri bi obravnavali pritožbe tožilstva in obrambe na sodbo zaradi umora. Žarko Gorenjc, ki je bil februarja na okrožnem sodišču obsojen na 23 let, se je ponoči poškodoval in ga niso mogli pripeljati pred sodnike.