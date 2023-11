Sopranistka Polona Gregorc, mezzosopranistka Barbara Kozelj, tenorist Gregor Ravnik in basist Philipp Kranjc bodo vokalni solisti gostje Mešanega pevskega zbora Glasbene matice Ljubljana na nedeljskem koncertu v Slovenski filharmoniji, ki so ga poimenovali Koncert B.A.C.H. Izvedli bodo šest del dinastije skladateljev Bach, gre pa za tako imenovane duhovne koncerte oziroma Geistliches Konzert, kot so v nemško govorečih deželah poimenovali cerkvene kantate. Pevce bo na odru pospremil izbran 12-članski ansambel, vse pa bo glasbeno vodil dirigent Sebastjan Vrhovnik.

Ime velikega glasbenega genija Johanna Sebastiana Bacha je v sodobnem času, kakor tudi že za časa njegovega življenja, skoraj povsem zasenčilo sloves njegovih sorodnikov, ki so bili ravno tako nadarjeni glasbeniki. Med predniki velikega Johanna Sebastiana sta prav posebej zanimiva glasbenika Johann Michael Bach in Johann Ludwig Bach, med njegovimi potomci pa najdemo še bolj slavne skladatelje, kot so Wilhelm Friedemann Bach, Johann Christoph Friedrich Bach in Johann Christian Bach. »Bachovi sinovi so od svojega glavnega učitelja – očeta Johanna Sebastiana – podedovali enkratno nadarjenost, enciklopedično znanje, do popolnosti dovršeno inštrumentalno in kompozicijsko tehniko ter glasbene rokopise in izdaje očetovih del,« pravi muzikolog in umetnostni zgodovinar Tomaž Gržeta. »Dinastija Bach je tako zaznamovala prehodno obdobje rokokoja, v glasbi imenovanega 'galantni slog' – med poznim barokom, ki ga je zaznamoval prav opus Johanna Sebastiana Bacha, in naslednjim slogovnim obdobjem, klasicizmom.«

Tokratni spored bo poslušalce namesto skozi glasbo Bachovih sinov popeljal nekoliko globlje v preteklost in predstavil duhovno glasbo velikega poznobaročnega genija ter dveh njegovih sorodnikov in glasbenih predhodnikov.