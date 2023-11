»Priče smo, kako Gaza postaja pokopališče, vrstijo se opozorila, da se izvršujejo mednarodna hudodelstva, a države Zahoda, vključno s Slovenijo, ponavljajo predvsem, da Izrael neomajno podpirajo,« so zapisali in poudarili, da želijo s shodom jasno sporočiti: »Ne v našem imenu.« Zahtevajo izpolnitev mednarodnopravnih dolžnosti Slovenije in zagotovitev spoštovanja mednarodnega prava in enakopravnosti vseh ljudi med Sredozemskim morjem in reko Jordan.

Kot so še zapisali, zahtevajo takojšnjo zaustavitev trgovanja z orožjem in vojaško opremo z Izraelom in da Slovenija kot bodoča nestalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov zahteva in naredi vse v svoji moči za spoštovanje mednarodnega prava – humanitarnega prava in prava človekovih pravic. »Bombardiranje civilistov in civilnih ciljev je prepovedano, prav tako načrtno stradanje prebivalstva in pogromi nad ljudmi, ki živijo pod okupacijo,« opozarjajo.