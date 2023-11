V slovenskem košarkarskem prostoru v zadnjih dneh poleg poraznih predstav Cedevite Olimpije v Evropi močno odmeva tudi bojkotiranje dela delilcev pravice na tekmah pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije (KZS), zaradi česar so preložili tudi nekatere tekme. Sodniki so se v iskanju boljšega plačila oziroma višjih sodniških taks zatekli k skrajni obliki, ki si je ni želel nihče. A vendarle se je pokazala luč na koncu tunela. V sredo zvečer so prvoligaški klubi po štirih urah sestankovanja s sodniki le dosegli dogovor, vse skupaj pa mora zdaj potrditi še Izvršni odbor KZS. Za dokončno ustavitev bojkota morajo nov dogovor glede taks potrditi še v ostalih članskih tekmovanjih.

»Sodniške takse se niso povišale od leta 2007, kar je zares neverjetno. Ni sporno, da se morajo zvišati, to se strinjamo vsi. A zahteve za dvig s 150 evrov na 250 evrov čez noč so brutalne in za klube med sezono neizvedljive, saj so proračuni že oblikovani,« nam je pred dnevi povedal predstavnik prvoligašev in direktor Heliosa iz Domžal Matevž Zupančič, kot dobro prakso pa izpostavil dogovor glede mlajših kategorij, ki so bile najbolj pereč problem. »Vsi smo se zavedali, da je bilo treba zadeve v mlajših kategorijah čim hitreje izboljšati. Tako smo po skupnem dogovoru takse poleti zvišali za 30 do 40 odstotkov, klubom pa je pri tem nasproti prišla tudi KZS, ki krije 50 odstotkov. Vse skupaj se že izvaja. Prepričani smo bili, da bomo dogovor počasi našli tudi za članska tekmovanja, ker, še enkrat poudarjam, se vsi zavedamo, da so takse prenizke in da je treba nekaj ukreniti tudi glede tega,« je dodal Zupančič. Klubi so bili zato močno presenečeni, ko se je v imenu sodnikov začel pogajati odvetnik Janez Pejovnik in napovedal stavko, kar je v tem primeru napačen termin. Sodniki namreč niso v delovnem razmerju s KZS, ki jih najema po veljavnem ceniku. Ker ta za njih ni bil več sprejemljiv, so zavrnili delo.

Zvišanje taks za želenih dobrih 66 odstotkov so sodniki utemeljevali s tem, da je leta 2007 razmerje med takso (150 evrov) v prvi košarkarski ligi in povprečno slovensko bruto plačo znašalo 11,88 odstotka, danes pa le še 6,8 odstotka. Če bi bil sprejet predlog sodnikov za prihodnja tri leta, bi v letošnji sezoni razmerje znašalo 11,33 odstotka ob predpostavki, da se povprečna bruto plača v prihodnjih treh letih ne bi dvignila. Pri tem se lahko vprašamo o smiselnosti skupnega med taksami in bruto plačo, saj sodniki niso redno zaposleni in za mesečno plačilo ne hodijo vsak dan na delo po osem ur.

Kakor koli že, gordijski vozel je bilo treba razvozlati, česar so se zavedali vsi vpleteni in k temu tudi stremeli, pa čeprav so imeli na zadevo drugačne poglede. In čeprav so bile napovedi sprva črnoglede, češ, da vse skupaj ne bo hitro rešljivo, je prevladala moč pogovora in dogovarjanja. Po naših informacijah so na dolgem sredinem sestanku prvoligaši s sodniki dosegli dogovor, da se v letošnji sezoni takse zvišajo s 150 evrov na 200. Obe strani sta v svojih zahtevah tako nekoliko popustili, če bodo dogovor potrdili tudi v ostalih tekmovanjih in Izvršni odbor KZS, kar gre pričakovati, pa bi se tekme po najbolj optimističnem scenariju lahko nadaljevale že v petek.