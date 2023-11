V zvezi z očitki, da se je predsednik vlade Robert Golob vpletal v aretacijo ruskih vohunov, je predsednik Knovsa Janez Žakelj pred časom napovedal, da bodo v komisiji nadaljevali pridobivanje podrobnejših pojasnil. Za današnji dan sta bili sklicani dve seji, prva ob 11. in druga ob 14. uri. Na popoldanski del sta bila vabljena nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar in nekdanji v. d. generalnega direktorja Policije Boštjan Lindav.

Kot je povedal predsednik Knovsa, sta bili obe seji konstruktivni. »Znano je, da je prišlo do zamika aretacije. V prvem delu smo izvedeli, kakšni so lahko razlogi za zamik, strokovnjaki pa so pojasnili tisto, kar se ni skladalo,« je povedal. V prvem delu seje so člani komisije sicer govorili z direktorjema NPU in Sove.

»Aretacija je bila odložena. Policija je bila pripravljena že na prvi možni termin, odlog je predlagal direktor Sove,« je povedal in dodal, da se izjave vseh udeleženih ne skladajo. Kot je povedal, so v drugem delu seje opravili razgovor z nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar in nekdanjim v. d. generalnega direktorja Policije Boštjanom Lindavom, ki da sta ponovila tisto, kar sta povedala že na zaprtem delu seje komisije, ki preiskuje nedopustno politično vmešavanje v delo policije in drugih pristojnih državnih organov. »Naše vprašanje ni bilo, kako je potekala aretacija, ampak ali so kakšni razlogi za prestavitev datuma aretacije,« je povedal predsednik Knovsa.

Sklep današnje seje je, kot je pojasnil Žakelj, da bodo na nadaljevanje seje povabili tudi predsednika vlade Roberta Goloba. Za pričanje bodo poiskali prvi možni termin, je še povedal.