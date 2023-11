Kritika: 20.000 vrst čebel

Prvenec baskovske režiserke Estibaliz Urresole Solaguren20.000 vrst čebel je zgodba o odraščanju, zaznamovana s simbolizmi prehodov in liminalnih prostorov – med Francijo in Španijo, mestom in podeželjem, otrokom in materjo. Gre za film, ki nas z bližnjimi plani kamere iz roke sprva potisne v perspektivo osemletne nebinarne Cocó, ki jo družina še vedno percipira kot Aitorja, medtem ko se sama spopada s telesno dismorfijo, vprašanjem spolne identitete ter iskanjem imena, ki bi razbilo binarno percepcijo sveta svoje družine in jo naslovilo tako, kot se počuti. Ime ji je Lucía; a to si zaenkrat upa povedati le čebelam, ki v baskovski tradiciji veljajo za svete živali.