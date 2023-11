Po prejšnji sporni seji občinskega sveta občine Radenci, ki je bila nesklepčna, je župan Roman Leljak hitro sklical novo, a ne prva ne včerajšnja se nista odvili po njegovih željah. Občinskemu svetu se je namreč najprej pridružil nadomestni član Aleksander Mulec, ki je zapolnil prosto mesto odstopljene Helene Hedžet iz svetniške skupine Svoboda. Tako je bilo razmerje moči v občinskem svetu ponovno izenačeno na osem proti osem, kar je usodno vplivalo že na sprejemanje potrebnih sprememb odlokov v zvezi s pripojitvijo enote radenskega vrtca h kapelski osnovni šoli.

Rebalansa proračuna niso potrdili

Še najhujši udarec je radenski župan doživel pri verjetno najpomembnejši točki dnevnega reda, rebalansu letošnjega proračuna. Ta je po navedbah Leljaka nujen zaradi podražitev, poplav in kritja stroškov javnih zavodov, ob tem pa občini zmanjkuje sredstev za izplačilo pomoči občanom ob rojstvu otroka in za ugodnosti za občane pri nakupu vstopnic za radensko zdravilišče. Po mnenju opozicije je rebalans preslabo obrazložen, ravno tako so ugotovili veliko nejasnosti in spornih postavk, pri katerih v rebalansu prihaja do zvišanja. Ta sicer predvideva za okoli 35-odstotno znižanje prihodkov in odhodkov, s čimer bi bil proračun težak slabih 9,5 milijona evrov. Pojasnila in obrazložitve predstavnice občinske uprave in župana, ki so mu opozicijski svetniki očitali slab odnos in nezmožnost sodelovanja, sam pa je enak očitek navrgel njim, niso zalegli. Izid glasovanja je bil klasičnih osem proti osem. Vidno razočarani Leljak je ob tem napovedal, da je to njegov zadnji mandat, hkrati pa je za naslednji četrtek, 16. novembra, sklical novo, izredno sejo, na kateri bi vnovič obravnavali prepotreben rebalans proračuna.

Občinski svet ne more več odločati, sledijo volitve

Včeraj pa se je zgodilo, kar glede na dogodke v zadnjem obdobju, indice in tudi naše prvotne špekulacije, niti ni posebej presenetljivo. Kot je namreč sporočil župan, je sprejel devet odstopnih izjav svetnikov Občinskega sveta Občine Radenci, ki jih bo v roku 8 dni predal občinski volilni komisiji, ki bo začela voditi postopek v skladu z veljavno zakonodajo. Po naših informacijah je odstopno izjavo podalo osem članov občinskega sveta, ki je tvorilo županovo koalicijo, gre za šest članov njegove liste in po enega člana liste SDS in NSi. Poleg njih pa je odstopil tudi Janez Konrad iz svetniške skupine opozicijske Svobode.

»Sledijo predčasne volitve občinskih svetnikov v občinski svet in bodo izvedene v skladu z zakonodajo in predpisanimi roki. V tem času se bomo potrudili, da bo delo na občini potekalo nemoteno in bo izvedba nujnih del zagotovljena, kljub finančnim omejitvam, zaradi nepotrjenega rebalansa na zadnji redni seji občinskega sveta. V teh dneh vas bomo o vseh podrobnostih obvestili z dopisom, ki bo poslan občankam in občanom v vsa gospodinjstva,« je napovedal Leljak.

Ker je občinski svet sedaj v položaju, ko ni več sklepčen in pravno ne more sprejemati odločitev, se mora tako izvoliti vseh 16 novih svetnikov. Praviloma mora občinska volilna komisija razpisati predčasne volitve v 20 dneh po razpustu občinskega sveta, te pa se izvedejo najpozneje v dveh mesecih po razpustu.

Leljak: Preprečili so blokado

Leljak je poudaril, da so svetniki pokazali veliko srce, saj da so to storili v korist občanov. »Preprečili so štiriletno blokado, kakršni smo bili priča v sosednji občini Sveti Jurij ob Ščavnici v prejšnjem mandatu. V nasprotnem primeru bi se štiri leta mučili in nič delali,« pravi župan, ki je ostal brez občinskega sveta, in dodaja, da je zdaj na občanih, ki naj odločijo o prihodnji usmeritvi radenske občine. »Nisem rešitelj, ampak verjamem, da sem občino peljal v pravo smer in verjamem v občane, da bodo to prepoznali,« še pravi Leljak, ki na vprašanje, kako si predstavlja vladanje, če bo na predčasnih volitvah večino v občinskem svetu dobila opozicija, odgovarja, da s tem ne bo imel težav in bo v tem primeru pač neprofesionalni župan, ki bo le »podpisoval akte, ki jih bodo v občinskem svetu sprejeli«.

Tudi v opoziciji, ki jo neformalno vodi Bogdan Lesjak iz svetniške skupine Svoboda, pozdravljajo odločitev županove koalicije. »Zadovoljni smo z razpletom. To je sedaj priložnost, da se ljudje odločijo, kaj je boljše za njih. Naj občani rečejo bobu bob. Če tudi zdaj ne bodo, potem škoda našega časa in energije,« poudari Lesjak. Postopek predčasnih volitev je v domeni občinske volilne komisije, na sporedu pa bi lahko bile že v začetku prihodnjega leta.