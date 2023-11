Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes v Parizu ob odprtju konference o humanitarni pomoči prebivalstvu v Gazi pozval k prizadevanjem za prekinitev ognja med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas. Napovedal je tudi, da bo Francija letos povečala humanitarno pomoč za ljudi v Gazi na sto milijonov evrov.

Na pobudo Francije danes v Parizu poteka mednarodna konferenca o humanitarni pomoči civilnemu prebivalstvu v Gazi. Namen srečanja s predstavniki držav in humanitarnih organizacij je izboljšanje koordinacije mednarodne pomoči za Gazo ter zbiranje dodatnih humanitarnih sredstev za prizadeto prebivalstvo.

Gostitelj srečanja Macron je od začetku konference pozval k »prizadevanjem za prekinitev ognja« med Izraelom in Hamasom v Gazi, kjer se ob izraelski ofenzivi v odgovor na Hamasove napade 7. oktobra krepi humanitarna kriza, na območju pa primanjkuje elektrike, goriva, vode in medicinskih pripomočkov. »Na kratki rok moramo delati na zaščiti civilistov. Za to zelo hitro potrebujemo humanitarni premor in moramo si prizadevati za prekinitev ognja,« je dejal Macron udeležencem konference, med katerimi je tudi slovenski premier Robert Golob.

Na konferenci pričakujejo tudi dodatne finančne zaveze za podporo ljudem v Gazi. Francija bo tako letos za humanitarno pomoč palestinskemu prebivalstvu namenila dodatnih 80 milijonov evrov, s čimer bo pomoč dosegla sto milijonov evrov, je napovedal Macron. »Od 7. oktobra je Francija napovedala 20 milijonov evrov dodatne humanitarne pomoči in ta prizadevanja bomo povečali na sto milijonov evrov v letu 2023,« je izjavil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Cilj konference je izboljšanje koordinacije mednarodne pomoči

Glavni cilj konference je izboljšanje koordinacije mednarodne pomoči za Gazo ter zbiranje dodatnih humanitarnih sredstev za prizadeto prebivalstvo. Na srečanju naj bi bilo po napovedih Pariza v ospredju zavzemanje za spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava in krepitev dostopa humanitarne pomoči do območja Gaze, ki je od napadov palestinskega oboroženega gibanja Hamas na Izrael v začetku oktobra pod izraelskim obleganjem.

Humanitarne razmere v Gazi, kjer izraelska vojska že več kot mesec dni izvaja okrepljene napade in kopenske vojaške operacije, so kritične, na območju primanjkuje elektrike, goriva, vode in medicinskih pripomočkov. Konferenca naj bi se zato osredotočila tudi na mednarodni humanitarni odziv na področju zdravja, energije in hrane, pričakovati pa je tudi poziv k podpori mednarodnim organizacijam, ki delujejo v Gazi.

Na dogodku pričakujejo številne voditelje EU in držav članic kot tudi visoke predstavnike arabskih držav ter mednarodnih in regionalnih organizacij. Medtem ko bodo predstavniki palestinskih oblasti na srečanju navzoči, pa se Izrael po poročanju francoske tiskovne agencije AFP konference ne bo udeležil.

Zveza humanitarnih organizacij poziva k prekinitvi ognja v Gazi

Zveza 13 največjih humanitarnih organizacij, med njimi Zdravniki brez meja, Amnesty International in Oxfam, je svetovne voditelje dan pred današnjo mednarodno konferenco o pomoči Gazi pozvala, naj si prizadevajo za prekinitev ognja v palestinski enklavi, kjer se ob izraelski ofenzivi v odgovor na Hamasove napade 7. oktobra krepi humanitarna kriza.

Organizacije pozivajo francoskega predsednika Emmanuela Macrona in voditelje držav, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da bi dosegli takojšnjo prekinitev ognja. Druge prednostne naloge bi morale vključevati konkretne ukrepe za osvoboditev talcev in zaščito vsega civilnega prebivalstva, zagotovitev dostopa humanitarne pomoči v Gazo in spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava.

Poleg prej omenjenih so med podpisniki izjave, objavljene v sredo, med drugim tudi organizacije Action Against Hunger, Norveški svet za begunce (NRC) in Mednarodna federacija za človekove pravice. »Naši humanitarni delavci na zaprtem območju Gaze nas vse bolj obupano prosijo za zaščito in pomoč,« je v izjavi dejal vodja NRC Jan Egeland in dodal, da je nesprejemljivo, da še vedno ni humanitarne prekinitve ognja, humanitarnega koridorja in konca obleganja Gaze.

Organizacije so izjavo podale dan pred današnjo mednarodno konferenco o humanitarni pomoči Gazi. Njen cilj je mobilizacija vseh partnerjev in strani, da se odzovejo na potrebe prebivalcev Gaze, je v sredo novinarjem pod pogojem anonimnosti povedal Macronov svetovalec. Srečanja se sicer ne bo udeležil noben izraelski predstavnik.