V Kopru četverica pretepla 46-letnika

Na eni od ulic v Kopru se je v sredo pozno popoldne zgodil do pretep. Policisti, ki so bili o dogodku obveščeni nekaj po 18. uri, so ugotovili, da so štirje moški iz Kopra, stari 26, 42, 46 in 50 let, pretepli 46-letnega domačina.