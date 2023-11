V tretjem četrtletju je skupina zabeležila skupne čiste prihodke v vrednosti 289,2 milijona evrov, kar je sedem odstotkov več v primerjavi s prejšnjim četrtletjem. V prvih devetih mesecih je dosegla 800,8 milijona evrov čistih prihodkov ali 42 odstotkov več v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Rezultat pred oslabitvami in rezervacijami se je v primerjavi s prejšnjim četrtletjem v tretjem četrtletju povečal za 15 odstotkov in dosegel 168,2 milijona evrov. Rezultat pred oslabitvami in rezervacijami v prvih devetih mesecih pa je dosegel 439,2 milijona evrov.

Čisti obrestni prihodki so se v tretjem četrtletju povečali za 10 odstotkov na 221,5 milijona evrov. Čisti neobrestni prihodki so znašali 67,7 milijona evrov ali dva odstotka manj kot četrtletje prej. Stroški so se na četrtletni ravni znižali za dva odstotka. Oblikovanih je bilo za 3,1 milijona evrov neto oslabitev in rezervacij za kreditna tveganja.

Bruto krediti na ravni skupine so se povišali za dva odstotka v primerjavi s prejšnjim četrtletjem in za štiri odstotke v primerjavi z enakim obdobjem lani. Rast novih kreditov je v tretjem četrtletju po njihovih navedbah ostala na zdravi ravni. Depozitna baza skupine se je glede na konec leta 2022 povečala za odstotek.

Okrepljeno zaupanje njihovih strank

»Okrepljeno zaupanje naših strank in drugih deležnikov je eden od dosežkov, na katerega smo najbolj ponosni, še posebej v teh dneh, ko obeležujemo peto obletnico uvrstitve delnic NLB na Ljubljansko borzo in globalnih potrdil o lastništvu na glavni trg londonske borze,« je dejal predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

Kot je izpostavil, so bili vlagatelji od vstopa na borzo deležni 93 odstotkov skupnega donosa v obliki 45 odstotkov donosa iz rasti cene delnice in 48 odstotkov donosa iz dividend. »Druga tranša letošnje dividende, katere izplačilo je predvideno v decembru, bo še dodatno povečala skupni donos delničarjev in presegla naša pričakovanja v času prve javne ponudbe delnic,« je dodal.

»Dosežki NLB Skupine dokazujejo, da je njena strateška usmeritev v regijo Jugovzhodne Evrope in njene trge pravilna,« je ocenil predsednik nadzornega sveta NLB Primož Karpe. Vendar pa so NLB, njene hčerinske družbe in ostale strateške družbe skupine po njegovih besedah na pragu novega strateško pomembnega obdobja, ki ga bo zaznamovala nova poslovna strategija. »Ta je že v pripravi in bo deležnikom predstavljena prihodnje leto,« je dejal.