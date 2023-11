Izmenjevalnica je prostovoljski mladinski projekt Rdečega križa območnega združenja Ljubljana, ki kot poudarjajo, med ljudmi že desetletje uspešno širi idejo o dobrodelnosti, trajnosti in družbeni odgovornosti. S projektom so začeli, ko so opazili, da veliko oblačil v humanitarnih centrih ostaja nerazdeljenih. Rdeči križ namreč letno zbere več ton rabljenih oblačil, ki jih nato razdeli med ljudmi. »Veliko oblačil, predvsem stilskih vintage kosov, je ostajalo nerazdeljenih in so bila odpeljana v nadaljnjo predelavo. Marsikateri kos med njimi je bil povsem ohranjen in poseben,« so pojasnili v Rdečem križu.

V modni reviji so predstavili modne kombinacije, ki so jih prilagodili za prav vsak mesec v letu. S pomočjo mladih nadarjenih fotografov so ustvarili 12 fotografij oblačil, ki skupaj sestavljajo Izmenjevalničin koledar. Vsa oblačila so na voljo ob menjavi za prehranske izdelke.