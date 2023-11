Novela predvideva prepoved vseh arom v elektronskih cigaretah in kajenja v kadilnicah ter dopolnitev nekaterih določb nadzora in kazenskih določb v zvezi s tobačnimi izdelki. »Vse več raziskav namreč kaže, da pri mladostnikih, ki sicer ne kadijo, uporaba elektronske cigarete tudi do štirikrat poveča verjetnost, da bodo začeli kaditi tudi običajne cigarete,« je opozorila nova ministrica za zdravje. Večina mladostnikov naj bi namreč najprej začela kaditi elektronske cigarete zaradi arom, saj naj bi vdihavanje teh olajšalo začetek uporabe navadnih cigaret. Kot je še povedala ministrica Valentina Prevolnik Rupar, v uporabi še vedno ostajata aromi mentola in tobaka, vse ostale bodo prepovedane. A tudi ti dve aromi bosta nadzorovani glede vsebnosti škodljivih snovi, je še poudarila. Ostale arome bodo prepovedane v vseh oblikah elektronskih cigaret. »Tudi v aromah tobaka in mentola so seveda zdravju škodljive snovi. Tu smo sledili vzoru drugih držav, predvsem Danske in Estonije,« je ministrica dodala k svoji pojasnitvi. Novela se nanaša tudi na prepoved kadilnic, saj naj bi se kljub številnim tehničnim ukrepom te izkazale za neučinkovite.

Predlog novele zakona uvaja tudi prepoved kadilnic, torej popolno prepoved kajenja v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih. »Kadilnice so se namreč kljub prezračevanju, filtriranju in drugim tehničnim ukrepom izkazale za neučinkovito zaščito pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu,« je naštela ministrica. Izpostavila je, da so mednarodne organizacije zaradi možnosti kadilnic Slovenijo uvrstile med države z nepopolno zaščito prebivalcev pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu, kar tudi slabša mednarodno oceno slovenske politike nadzora nad tobakom.

Prevolnik Rupar meni, da so vsi predlagani ukrepi nujni, saj bodo zagotovili varovanje zdravja celotne populacije, še posebej otrok in mladostnikov, ter pripomogli k vzdržnosti slovenskega zdravstvenega sistema v prihodnosti. Ob tem bodo prispevali k uresničevanju dolgoročne strategije za zmanjšanje posledic rabe tobaka, ki predvideva, da bo Slovenija do leta 2040 postala družba brez tobaka.

