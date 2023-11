Ljubljana: Moškega porinili na tla in mu ukradli gotovino, ženski nekoliko pred tem vzeli torbico

Okoli tretje ure zjutraj so v središču Ljubljane neznanci dostopili do moškega, ga porinili na tla in mu vzeli denarnico ter ukradli gotovino. Ista skupina neznancev je nekoliko pred tem v bližini oropala tudi žensko ter ji vzela torbico.