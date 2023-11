Vzpon nemškega kluba Uniona iz Berlina je bil meteorski. V sezoni 2018/19 si je zagotovil preboj v bundesligo, potem ko je v dodatnih kvalifikacijah ugnal Stuttgart. Že v drugi sezoni med nemško nogometno elito si je zagotovil mesto v konferenčni ligi, v tretji v evropski ligi in v četrti prvič v klubski zgodovini v ligi prvakov, potem ko je kratek čas celo kazalo, da bi se lahko boril za naslov prvaka. V želji po konkurenčnosti so vodilni razprli mošnjiček in med drugim pripeljali izkušenega italijanskega branilca Leonarda Bonuccija in nemškega vezista Robina Gosensa. A zgodba se nato ni nadaljevala po njihovih željah. Union Berlin je sicer sezono začel s prepričljivima zmagama v domačem prvenstvu, nato pa nanizal neverjetnih 12 zaporednih porazov. V bundesligi si tako trenutno deli predzadnje mesto z Mainzem. Negativno serijo so sicer varovanci trenerja Ursa Fischerja prekinili sinoči, ko so v 4. krogu lige prvakov na gostovanju v Neaplju remizirali z 1:1, v skupini C pa z le točko zasedajo zadnje mesto.

Končno nagrajeni za dobro predstavo

»Nihče si ni mislil, da bomo nanizali toliko zaporednih porazov. Pričakovanja so bila povsem drugačna, saj so vodilni sestavili moštvo, ki bi se moralo boriti za najvišja mesta. A v teh trenutkih vidim, kako poseben je ta klub. Pri Unionu namreč vlada izjemna enotnost, vsi skupaj pa se močno trudimo, da obrnemo trend,« je povedal nogometaš Uniona Berlina Leonardo Bonucci, ki se je nadejal, da bo ravno obračun z Napolijem pomenil zasuk v formi. Kazalo je, da se to ne bo zgodilo, saj so gostitelji preko Mattea Politana sicer srečno povedli v prvem polčasu. A gostje se niso predali, poletna okrepitev David Fofana, ki je prišel na posojo iz Chelseaja, pa je na začetku drugega poskrbel za izenačenje in končnih 1:1.

»Končno smo bili nagrajeni za dobro predstavo. Imeli smo tudi nekaj sreče, a ko pogledam, koliko truda so vložili igralci in kako so se borili za vsako žogo, mi je jasno, da so si resnično na vsak način želeli prekiniti negativno serijo. Napoli je imel vseh 90 minut pobudo, a na koncu bi se lahko tekma obrnila tudi v našo korist. Resnično smo garali in si zaslužili točko, ki utegne biti po koncu skupinskega dela zlata vredna,« upanja na tretje mesto v skupini, ki zagotavlja pomlad v evropski ligi, ne izgublja Urs Fischer. Union Berlin za Brago zaostaja za dve točki.

Koebenhavn šokiral Manchester United

Poleg Manchestra Cityja in Leipziga, ki sta si vstopnici za izločilne boje priborila že v torek, so si včeraj mesto v osmini finala zagotovili še Bayern, Real Madrid, Real Sociedad in Inter. Izjemen nogometni večer je bil v Koebenhavnu. Manchester United je hitro povedel z 2:0, a je nato v 42. minuti Marcus Rashford nevarno pohodil enega od domačih igralcev in si prislužil rdeči karton. Gostitelji so to nemudoma kaznovali in že do glavnega odmora izenačili. Rdeči vragi so po uspešno izvedeni enajstmetrovki Bruna Fernandesa 20 minut pred koncem spet povedli. Koebenhavn je vse stavil v napad in bil za to nagrajen z goloma v 83. in 87. minuti.

»Moramo biti pošteni in iskreni. Če Manchester United ne bi dobil rdečega kartona, bi nas verjetno razbili. V tistem trenutku so vodili z 2:0 in imeli niti igre v svojih rokah. Nisem povsem prepričan, da si je Rashford zaslužil pot v slačilnico, saj menim, da ni namerno pohodil našega igralca. Pri izidu 2:2 nismo vedeli, kako najti pot do tretjega zadetka. V tem pogledu nam je tretji gol Uniteda celo pomagal, saj imam občutek, da se je nasprotnik po njem sprostil in nam pustil več prostora. Težko rečem, da smo si ravno zaslužili zmago, a jo sprejemamo z odprtimi rokami. Vseeno pa nas ne sme preveč ponesti, saj nas čaka še veliko dela,« je dogajanje ocenil vratar Koebenhavna Kamil Grabara.