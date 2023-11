Pri teličkih, ki so nastopili brez centra Derecka Livelya II, je bil poleg Dončića (iz igre je metal 11:26, od tega za 3 točke 2:10), drugi strelec Kyrie Irving z 22 točkami. Tim Hardaway Jr. je dosegel 17, Derrick Jones Jr. pa 15 točk.

Pri prvakih lige NBA iz leta 2019 je blestel Pascal Siakam, ki je 31 točkam dodal še 12 skokov, medtem ko je OG Anunoby za zmago dodal 26 točk.

Dallas je prevladoval v uvodni četrtini, po zaostanku z devetimi točkami (24:15) pa je kanadska ekipa najprej vzpostavila ravnotežje, v končnici prve polovice tekme pa si priigrala sedem točk naskoka (62:55). Tehtnico na svojo stran je dokončno nagnila sredi tretje četrtine, ko je povedla s 84:76, od tedaj naprej pa imela tekmo pod nadzorom. Največ je vodila za 15 točk (119:104).

»Toronto je bil zelo agresiven, prevladoval je pod obročem in imel nadzor nad igro. V prvem polčasu smo izgubili kar 11 žog, kar je odločno preveč. Na naslednjih tekmah bomo morali narediti veliko več, to velja za stroko in igralce,« je po drugem sezonskem porazu razočarano dejal trener teličkov Jason Kidd.

Dallas, ki je na dosedanjih tekmah dosegel šest zmag in doživel dva poraza, bo naslednjo tekmo igral v noči na soboto, ko bo v domačem American Airlines Centru gostil Los Angeles Clippers (3-4).

Kalifornijska zasedba je danes klonila v Brooklynu s 93:100, prvo tekmo zanjo pa je odigral James Harden. Štiriintridesetletni branilec je za LA Clippers v slabih 12 minutah dosegel 12 točk, najbolj učinkovit pa je bil Paul George s 24 točkami.

V noči na četrtek je bilo na sporedu še 12 tekem. Vodilna ekipa zahodne konference in zadnji prvaki lige NBA iz Denverja so na krilih Nikole Jokića po pravi srhljivki premagali Golden State Warriors s 108:105. Srbski center je dosegel 35 točk, pobral 13 žog pod obročema in zbral pet podaj, medtem ko je bil pri bojevnikih najbolj učinkovit Steph Curry s 23 točkami.

V vzhodni konferenci se je na prvo mesto prebila Philadelphia, ki je premagala Boston s 106:103. Za ekipo iz mesta bratske ljubezni je - ob le enem porazu - to šesta zmaga v tej sezoni, na drugem mestu so kelti (5-2). Pri gostiteljih sta blestela Joel Embiid s 27 točkami, 10 skoki in štirimi asistencami ter Tyrese Maxey s 25 točkami, pri osmoljencih iz Bostona pa je bil najbolj razpoložen latvijski velikan Kristaps Porzingis z 29 točkami.

San Antonio je v kultni dvorani Madison Square Garden v New Yorku klonil s 105:126. Pri kratkohlačnikih so bili najbolj razpoloženi Jalen Brunson s 25, RJ Barrett s 24 in Julius Randle s 23 točkami, pri ostrogah pa Jeremy Sochan s 16 točkami. Francoski čudežni deček Victor Wembanyama je - ob slabem metu 4-14 - dosegel 14 točk za ekipo iz Teksasa.

Milwaukee je na domačem parketu po hudem boju strl odpor Detroita s 120:118. Damian Lillard je za gostitelje dosegel 34 točk, »čudežni Grk« Giannis Antetokounmpo pa je za zmago prispeval 15 točk, devet skokov in pet podaj. Pri batih sta bila najbolj učinkovita Cade Cunningham s 34 in Marcus Sasser s 26 točkami.

Rakete iz Houstona so povozile oslabljene jezernike iz Los Angelesa - manjkali so poškodovani Anthony Davis, Jarred Vanderbilt, Gabe Vincent in Jaxson Hayes - in visoko zmagale s 128:94. Pri teksaški ekipi je bil najbolj razpoložen Jalen Green z 28, pri kalifornijski pa Japonec Rui Hachimura s 24 točkami.

Oklahoma je doma ugnala Cleveland s 128:120, prvo ime dvoboja pa je bil - ob sijajnem metu 15-22 - Shai Gilgeous-Alexander s 43 točkami. Sacramento je po podaljšku premagal Portland s 121:118, Washington je zmagal v Charlottu s 132:116, Indiana pa je bila na domačem parketu boljša od Utaha s 134:118.