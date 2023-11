To je že drugič v dveh tednih, da so Američani napadli lokacijo v Siriji, ki naj bi bila povezana z Iranom. Washington želi Teheran odvrniti od vpletanja v vojno med Izraelom in Hamasom, razne oborožene milice, povezane z Iranom, pa so od začetka vojne že večkrat napadle ameriške cilje na Bližnjem vzhodu.

»Ameriške vojaške sile so izvedle samoobrambni udarec na objekt na vzhodu Sirije, ki ga uporabljajo sile Iranske revolucionarne garde in z njimi povezane skupine. Napad sta izvedli dve lovski letali F-15,« je v sredo sporočil Austin. Ameriška vojska je že 26. oktobra izvedla napade na podobne objekte v Siriji.

Organizacija Sirski observatorij za človekove pravice je sporočila, da je bilo v napadu ubitih devet ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki dodaja, da informacij ni bilo mogoče neodvisno preveriti.

V še enem incidentu, povezanem s konfliktom med Izraelom in Hamasom, so medtem v sredo uporniški Hutiji, ki s podporo Irana obvladujejo večji del Jemna vključno s prestolnico Sano, sporočili, da jim je uspelo sestreliti ameriško brezpilotno letalo.

»Naša zračna obramba je uspela sestreliti ameriški brezpilotnik MQ-9, ko je izvajal sovražni nadzor in vohunske dejavnosti nad ozemeljskimi vodami Jemna kot del ameriške podpore Izraelu,« so Hutiji navedli v sporočilu, ki ga povzema AFP. Neimenovani ameriški vojaški uradnik je sestrelitev potrdil.