V skupini A je Bayern ugnal Galatasaray, potem ko je v 80. in 88. minuti zadel kdo drug kot Harry Kane. Cedric Bakambu je v 93. minuti postavil končni izid. Drugi obračun skupine je ponudil dramo. Koebenhavn je gostil Manchester United in zmagal s 4:3. United je vodil že z 2:0 po zadetkih Rasmusa Hoejlunda, a je v 42. minuti rdeči karton dobil Marcus Rashford.

Danci so to hitro unovčili za izenačenje po golu Mohameda Elyounoussija in enajstmetrovki Dioga Goncalvesa, ob zadetka sta padla v končnici prvega polčasa. Bruno Fernandes je nato v 69. minuti Angležem priigral novo vodstvo z bele pike, a sta Lukas Lerager in Roony Bardghji v 83. in 87. minuti Dancem priigrala prvo zmago.

Arsenal in Sevilla sta igrala glavno tekmo skupine B, z 2:0 jo je povsem zasluženo dobil londonski klub, saj se Andaluzijci niso izkazali. Leandro Trossard je zadel v prvem, Bukayo Saka, podajalec pri prvem zadetku, pa v drugem polčasu. PSV Eindhoven pa je premagal Lens z 1:0, potem ko je v 12. minuti edini gol na tekmi dosegel Luuk de Jong.

Real Madrid je v skupini C na četrti tekmi še četrtič zmagal. Bragi je - tokrat brez Juda Bellignhama - nasul tri zadetke, avtorji teh so bili Brahim Diaz v 27., Vinicius Junior v 58. ter Rodrygo v 62. minuti. V šesti minuti so gosti zapravili enajstmetrovko.

Drugouvrščeni Napoli in Union Berlin sta se na drugi tekmi skupine razšla z 1:1, potem ko je Matteo Politano v 39. minuti zadel za domače, David Datro Fofana pa v 52. za goste. Italijani so sicer prevladovali v posesti žoge, imeli so jo kar 73 odstotkov časa, tudi streljali so precej več, vendar bili pri teme nenatančni, tako da so Berlinčani prišli do svoje prve točke.

V skupini D je Real Sociedad s 3:1 odpravil Benfico, ki je še brez točke in brez možnosti za napredovanje. Mikel Merino, Mikel Oyarzabal in Ander Barrenetxea (še dva zadetka Baskov so sodniki razveljavili) so že v prvem polčasu zapečatili usodo gostov, ki so v 49. minuti prek Rafe Silve postavili končni izid. Salzburg je na drugem obračunu gostil milanski Inter in izgubil z 0:1, potem ko je v dokaj izenačeni predstavi Lautaro Martinez v 85. minuti unovčil enajstmetrovko.

V torek sta si osmino finala priigrala Manchester City in Leipzig Kevina Kampla in Benjamina Šeška.