Medtem število civilnih žrtev izraelskih napadov še narašča in je preseglo 10.500. Generalni sekretar OZN Antonio Guterres je dejal, da te številke kažejo, da je z izraelsko vojaško operacijo nekaj »očitno narobe«. Rekel je, da nič ne more opravičiti Hamasovega napada v Izraelu pretekli mesec, ko so ubili več kot 1400 ljudi, da pa je treba tudi razlikovati, da je Hamas eno, palestinsko ljudstvo pa nekaj drugega.

V Franciji bo danes potekala humanitarna konferenca za Gazo, ki jo je sklical predsednik Emmanuel Macron. Nanjo je povabil predstavnike članic EU, države Bližnjega vzhoda, G20, več agencij OZN in nevladnih organizacij. Udeležil se je bo tudi slovenski premier Robert Golob. Namen konference je izboljšati usklajevanje mednarodne pomoči za Gazo in zbiranje dodatnih sredstev. Po oceni OZN bi Palestinci v Gazi in na Zahodnem bregu do konca leta potrebovali pomoč v višini 1,2 milijarde dolarjev. Trenutno je sicer največja težava, kako pomoč sploh dostaviti v Gazo, ki ima samo eno, a zelo omejeno pot čez mejni prehod z Egiptom. Po današnjih navedbah ZDA je sicer v enem dnevu prehod prečkalo nekaj več kot osemdeset tovornjakov.