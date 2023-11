Kazalo je, da bodo košarkarji Cedevite Olimpije v šestem poskusu le prišli do prve zmage v letošnji sezoni evropskega pokala. Na gostovanju v Benetkah so vodili večino tekme in igrali obetavno, a nato vse porušili v zaključnih minutah, ko se je povsem izgubil tudi pomočnik Simoneja Pianigianija Andrea Turchetto. Nov poraz Ljubljančane vse bolj oddaljuje od šestega mesta v skupini in s tem boja za končnico na drugokakovostnem evropskem tekmovanju.

Olimpija je proti Venezii šest minut in pol pred koncem vodila za enajst. Navduševala je s premeteno igro. Dobro je znova delovala naveza Klemen Prepelič in Karlo Matković, v prvem polčasu je bil razpoložen Amadou Sow, svoje je znova dodal kapetan Jaka Blažič. Ko bi morali zmaji tekmo le mirno pripeljati do uspešnega zaključka, pa je sledil razpad. Na klopi je zaradi bolečin v hrbtu, ki ga menda mučijo že ves teden, obsedel Karlo Matković. Njegova menjava Shawn Jones ponovno ni bila dorasla nalogi, gostitelji pa so do konca dosegli delni izid kar 23:6 in poskrbeli za popoln preobrat.

»Težko je najti prave besede po takšni tekmi. 35 minut smo igrali zelo dobro, nato pa je v napadu žoga nehala krožiti, zgrešili pa smo tudi nekaj metov iz ugodnih položajev. Kljub vsemu moramo biti ponosni na to, kako smo igrali večino tekme proti Venezii, ki je ena najboljših ekip v evropskem pokalu,« je po tekmi razpredal Andrea Turchetto, ki je znova namenil drobtinice mladim slovenskim igralcem, ki bi jim »izločeni« Zoran Dragić menda kradel minute pri njihovem razvoju. Rok Radović je na parketu preživel dobrih deset minut, Gregor Glas štiri in pol, Luka Ščuka pa tri. »V zaključku smo zgrešili kar nekaj odprtih metov in se slabo vračali v obrambo, saj smo iz protinapadov dobili dve trojki iz kota. Nasprotniku smo podarili zmago,« pa je bil razočaran Karlo Matković.

Evropski pokal, 6. krog, druge tekme v skupini A: Bešiktaš – Hamburg 90:78, BC Wolves – Prometej 85:71, Joventut – London Lions, Paris – Hapoel oboje nocoj, vrstni red: Bešiktaš 5-1, Paris 5-0, Hapoel 4-0, London Lions, Joventut in BC Wolves po 3-2, Prometej in Venezia po 2-4, Olimpija in Hamburg po 0-6.