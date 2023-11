V skupini smrti, kot so poimenovali skupino H, se je Borussia Dortmund z zmago proti Newcastlu z 2:0 zavihtela na prvo mesto, saj je PSG izgubil na gostovanju pri Milanu z 1:2. Navijači Milana so pripravili vroč sprejem za vratarja Parižanov Gianluigija Donnarummo, saj mu niso oprostili, da je brez odškodnine odšel v PSG, zato so svojega nekdanjega ljubljenca pred tekmo zasuli z dolarskimi bankovci, na katerih je bila njegova slika in napis plačanec. Nato so doživeli izjemen večer z veličastno zmago Milana, ki je plod trdne obrambe in učinkovitosti v napadu. Milan je prekinil serijo neuspehov, čeprav je na začetku tekme kazalo drugače, saj je francoski prvak povedel prek Slovaka Škriniarja že v deveti minuti. Milan je za odgovor potreboval le tri minute, ko je s škarjicami izenačil najboljši igralec tekme Leao, za preobrat pa je v drugem polčasu poskrbel 37-letni Francoz Giroud. PSG je na tekmi, na kateri je bilo razmerje strelov 16:16, posest žoge pa 63:37 odstotkov za goste, dvakrat zadel vratnico. »Fantje so igrali točno tako, kot smo si želeli, s srcem in energijo, zato smo delovali kot ekipa proti odličnemu tekmecu. Zaradi moštvene igre je naša zmaga zaslužena,« je povedal trener Milana Stefano Pioli, ki je bil v minulih tednih na udaru kritik.

Barcelona v Hamburgu le enkrat streljala v okvir gola

Senzacijo je pripravil Šahtar iz Donecka, ki zaradi vojne v Ukrajini domače tekme igra v Hamburgu v Nemčiji, kjer je premagal favorizirano Barcelono z 1:0. Barcelona je izmed 15 strelov le enega sprožila v okvir gola. »Ena naših najslabših tekem v zadnjih letih. Pokazali nismo nič od tistega, kar smo načrtovali. Težava je v tem, da nismo pritiskali na tekmeca po izgubljeni žogi, tako kot znamo. Prejemamo preveč golov, izgubili smo samozavest, mirnost in dinamično igro v napadu. Čestitke Šahtarju, ki nas je premagal s hitrimi prehodi v napad,« je menil trener Barcelone Xavi Hernandez po drugem porazu na zadnjih treh tekmah. Trener Šahtarja je 52-letni Hrvat Marino Pušić, rojen v Mostarju v BiH, ki ima nizozemsko državljanstvo, saj je v tej državi preživel večino igralske in trenerske kariere. Na klop ukrajinskega velikana je sedel šele 23. oktobra letos, potem ko je zapustil mesto pomočnika v Feyenoordu. »Ker smo se znali braniti z veliko energije, smo lahko tudi napadali. Ključ uspeha je v organizaciji igre, dobri igri z žogo in brez nje, pogumu in tekmovalnosti,« je izpostavil Marino Pušić.

​Šeško na Marakani zadel vratnico

Evropski prvak Manchester City, ki je dosegel četrto zmago, in Leipzig, ki je slavil na vročem gostovanju pri Crveni zvezdi v Beogradu, sta prva kluba, ki sta si zagotovila nastop v osmini finala. Benjamin Šeško je bil v začetni enajsterici Leipziga (igral je do 70. minute) in je stresel tudi vratnico, medtem ko je Kevin Kampl v igro vstopil v 83. minuti, ko je bilo treba braniti vodstvo. Leipzig je imel v srbski prestolnici festival zapravljanja priložnosti, zlasti v prvem polčasu, ko je bilo razmerje v strelih 17:2, a le eden v okvir gola. Na koncu tekme je bilo v strelih 24:15. Jan Oblak je imel ob visoki zmagi Atletica Madrida proti Celticu s 6:0 lahko delo (1 obramba), saj so Škoti že v 23. minuti ostali z desetimi igralci (izključen Maeda). O premoči Atletica, ki vodi v skupini E, vse pove razmerje v strelih, ki je bilo 26:1.