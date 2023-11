Nogometaši Olimpije so s tremi porazi v skupinskem delu konferenčne lige zapravili skoraj vse možnosti, da bi z uvrstitvijo na eno izmed prvih dveh mest prezimili v Evropi in spomladi zaigrali v izločilnih bojih. Tudi če bi zmagali na vseh treh tekmah do konca, bi bilo napredovanje odvisno od dosežkov tekmecev. »Po zmagi v Celju je vzdušje v ekipi odlično, še bolj smo se povezali med seboj. Slaba predstava na Ferskih otokih je še dodaten naboj za ekipo. To je tekma, na kateri moramo pokazati pravo podobo Olimpije z več bojevitosti in želje. Če bomo upoštevali navodila trenerja, lahko osvojimo prve tri točke,« je v imenu slačilnice spregovoril mladi slovenski up Marko Brest in odhitel na zadnji trening, medtem ko je bil v okolici Stožic prometni kaos, saj je bil v dvorani razprodan koncert Andréja Rieuja. Olimpija takšnega prometnega kolapsa drevi ne bo povzročila, saj je bilo do včeraj prodanih 2500 vstopnic, kar pomeni, da bo na tekmi okrog 3000 gledalcev.

​Klaksvik je Olimpijo premagal in pretepel

Ljubljančani so v skupini A na zadnjem mestu brez osvojene točke in brez doseženega gola ter s kar šestimi prejetimi zadetki. Potem ko so izgubili v Lillu (0:2), doma s Slovanom iz Bratislave (0:1) in v gosteh s Klaksvikom (0:3), jih drevi ob 21. uri čaka povratna tekma s prvakom Ferskih otokov. »Upam, da bomo popravili vtis s Ferskih otokov. Tekmec je kakovosten, dobro organiziran, a premagljiv. Verjamem v sposobnost fantov. Pričakujem tudi dobro igro,« je optimist trener Zoran Zeljković, ki se je na prvi tekmi uštel s preveč napadalnim pristopom. V nedeljo je na derbiju v Celju dokazal, da je mogoče tudi s pragmatičnim pristopom, katerega osnova so trdna obramba in hitri prehodi v napad, osvojiti tri točke. Ker ima Klaksvik štiri točke, bo v Ljubljani moral zaigrati na zmago, če želi ostati konkurenčen Slovanu iz Bratislave v boju za drugo mesto. To je morda priložnost za Olimpijo, da postavi obrambni blok kot v Celju in preži na protinapade. »Energija mora biti takšna, kot je bila v Celju. Na Ferskih otokih nas je Klaksvik premagal in še pretepel. Tega jim ne smemo dovoliti, zato bo vse odvisno od naše energije. To je minimum, ki ga moramo pokazati, ne bo pa dovolj za zmago, saj bomo morali biti boljši v drugih segmentih igre,« je bil zgovoren Zeljković.

Pojasnil je, da načrt v Celju ni bil nizek obrambni blok, ampak jih je tekmec v to prisilil. Odločno je napovedal, da nikoli ni v njegovem načrtu, da se postavijo tako nizko pred svoj gol. Strokovno vodstvo pričakuje podoben Klaksvik kot na prvi tekmi, torej agresiven, dobro organiziran, nevaren iz prekinitev in brez sprememb v sistemu igre. Zeljković vse bolj uveljavlja svoje ideje, a podoba na igrišču je še daleč od tiste, kakršno si želi. Zaradi dveh tekem na teden nima veliko časa za kakovostne treninge.

Težava, ker ne smeta igrati Agba in Florucz

V strokovnem štabu zatrjujejo, da nimajo večjih težav s poškodbami in boleznimi. Težava je, da za nastope v Evropi nista prijavljena Agba in Florucz. »Z nekaterimi, ki niso prijavljeni za Evropo, bi bili močnejši, ampak s tem smo se sprijaznili. Verjamem, da bodo tisti, ki bodo dobili priložnost, to izkoristili,« je bil jasen Zeljković. Največja težava Olimpije je neučinkovitost, saj je na petih tekmah z novim trenerjem dosegla le tri gole (dva Rui Pedro), eden pa je bil avtogol (Domžale). »Za neučinkovitost niso krivi le napadalci. Gole težko dosegamo, ker nismo dovolj blizu gola. Za zadetke mora garati vsa ekipa in verjamem, da bomo ta del igre popravili že proti Klaksviku,« je pripomnil Zeljković, ki je najprej poskrbel za napredek v obrambi, kjer je Olimpija pod njegovim vodstvom prejela tri gole (vse na Ferskih otokih). »Ko zadržiš ničlo, je vedno dobro. Vendar če se bomo branili tako nizko, ne bomo vedno zadržali napadov tekmeca. Obrambo bomo postavili malo dlje od gola,« je dodal Zeljković. Ko smo ga vprašali, ali je dal kakšno obljubo za prvi gol v Evropi, je odvrnil, da ne, nato pa priznal, da je to dobra ideja. Na drugi tekmi v skupini A bo ob 21. uri Slovan v Bratislavi gostil Lille. Vrstni red v skupini A po 3. krogu: Lille 7, Slovan 6, Klaksvik 4, Olimpija 0.

*** Dokler je upanje, še vedno verjamem v napredovanje Olimpije v izločilne boje. Najprej moramo narediti prvi korak, zato razmišljam le o tekmi s Klaksvikom. Ker se nam mora poklopiti veliko stvari, ne bi rad sanjal in ostajam realen. Realno pa je, da lahko drevi zmagamo. Zoran Zeljković, trener Olimpije