Bled je bil od ponedeljka naprej popolnoma v znamenju hokeja, saj sta se ob slovenski članski reprezentanci v ledeni dvorani za novembrske akcije pripravljali tudi reprezentanci do 20 in 18 let. Tako kot članska, ki bo igrala v Budimpešti, tudi ekipa do 20 let odhaja na Madžarsko, v Szekesfehervar, njeni nasprotniki bodo Madžarska, Francija in Italija, medtem ko bo ekipa do 18 let na Bledu gostila Avstrijo, Madžarsko in Italijo. Vse tri reprezentance bodo prvič nastopile z novim vodstvom, članska z Edom Terglavom, do 20 let z Mitjo Šivicem in do 18 let s Sabahudinom Kovačevičem.

Presenečen, da so se spomnili nanj

»Dobro je, da sta bili na Bledu tudi ekipi do 18 in 20 let, tako da sem imel priložnost videti, kako delajo, ob tem pa spoznal igralce, ki so bili vpoklicani. Sicer pa je novembrski zbor priložnost za mlajše igralce. Vsi govorimo, da jim je treba dati priložnost, in če jim je ne bomo dali zdaj, jih ne bomo več videli, medtem ko naj se izkušeni igralci spočijejo in zacelijo poškodbe. Veliko teh mlajših igralcev ne poznam, in ker je zame komunikacija zelo pomembna, jih želim spoznati tudi karakterno. Prav ta zbor je lepa priložnost, da jih spoznam, da oni spoznajo mene in vidijo, kaj jih čaka. Veliko je novih igralcev, s katerimi bo treba delati,« je pred začetkom priprav na Bledu dejal 43-letni Edo Terglav, ki že ima reprezentančne izkušnje na trenerski klopi, saj je bil v letih 2017 in 2018 pomočnik Niku Zupančiču, Kariju Savolainenu in Matjažu Kopitarju.

»Ko sem bil po olimpijskih igrah v Pjongčangu na svetovnem prvenstvu v Budimpešti zadnjič v reprezentanci, sem imel željo, da bi se nekoč vrnil kot glavni trener. Z zvezo sem bil vedno v korektnih odnosih, vendar sem bil vseeno presenečen, ko so se spomnili name. Časa za razmišljanje ni bilo veliko, in ker mi družina veliko pomeni, sem se najprej pogovoril z njo. Vsi so bili veseli vabila, tudi v klubu mi niso delali težav, tako da je bila na koncu odločitev lahka,« je nekdanji slovenski reprezentant, za izbrano vrsto je zbral 43 nastopov, še enkrat pojasnil, kako je prišel na čelo slovenske reprezentance.

»Najprej moramo postaviti trdne temelje. Vsi skupaj se morajo zavedati, da napredek prinaša samo delo. Vsi bi radi igrali v ligi NHL, mnogi od njih pa nimajo delovnih navad, da bi prišli na to raven, in temu bomo morali posvetiti veliko pozornosti. Rezultat pride šele na koncu,« je še dodal Terglav.

Nihče se ni odrekel reprezentanci

Slovensko izbrano vrsto v letošnji sezoni čakata dva vrhunca. Prvi od 28. aprila do 5. maja 2024 v Bolzanu na svetovnem prvenstvu divizije I-A, drugi pa konec avgusta in v začetku septembra na olimpijskih kvalifikacijah na Danskem. Glede na to, da bo treba izpeljati tudi menjavo generacije, ki je v zadnjem dobrem desetletju navduševala z igro in rezultati, bo pred Terglavom in njegovim strokovnim vodstvom, v katerem so še Mitja Šivic, ki je hkrati tudi selektor ekipe do 18 let, Mitja Robar in trener vratarjev Klemen Mohorič, zahtevna naloga.

»V zadnjih dneh je bilo veliko vprašanj, kakšna bo sestava ekipe v novi sezoni, vendar vedno gledam le na to, kaj lahko naredimo danes, da bi bili jutri boljši. Do svetovnega prvenstva v Bolzanu in olimpijskih kvalifikacij je še daleč, zato se bomo osredotočili samo na ta teden, na te fante, ki so z nami, za vse drugo je še čas. V tem trenutku je najbolj pomemben turnir v Budimpešti. Sem se pa z izjemo Jana Drozga in Mihe Verliča slišal in pogovoril z vsemi starejšimi igralci, da bi videl, kakšen je njihov interes, saj so nekateri od njih stari 34, 35 let. Zanimalo me je, ali se vidijo le še v klubskem hokeju ali tudi v reprezentančnem. Prav vsi so dejali, da se še vidijo v reprezentanci. Tega sem bil zelo vesel, kajti mlajši igralci, ki prihajajo, potrebujejo mentorje,« se menjave generacije zaveda Terglav.

Čeprav novi slovenski selektor že skoraj tri leta ni bil doma, je s pomočjo sodobne tehnologije seznanjen, kje približno se trenutno nahaja slovenski klubski hokej. Najbolj z razmerami v Olimpiji in na Jesenicah, prek Šivica pa spremlja tudi mlajše hokejiste v tujini. Dejstvo je, da so risi na prelomnici in da so v fazi pomladitve reprezentance. Vse tri akcije, ki se začenjajo danes, so tako zelo pomembne za strokovno vodstvo, kajti vsi trije turnirji bodo že dali približni odgovor, kakšna bo prihodnost slovenskega hokeja. Še bliže odgovoru bomo po decembrskem svetovnem prvenstvu divizije I-B do 20 let, ki bo na Bledu, o temeljiti pomladitvi pa bomo verjetno lahko govorili šele po olimpijskih kvalifikacijah.

Na turnirju v Budimpešti bodo za slovensko reprezentanco igrali vratarja Žan Us in Luka Kolin, branilci Aljoša Crnović, Kristjan Čepon, Jan Čosić, Nejc Stojan, Bine Mašič, Nik Širovnik in Žiga Urukalo ter napadalci Martin Bohinc, Žan Jezovšek, Erik Svetina, Marcel Mahkovec, Rok Kapel, Žiga Mehle, Jure Povše, Nik Simšič, Jaka Sodja, Jaka Šturma, Rok Macuh, Luka Maver, Blaž Tomaževič, Matic Töröka in Miha Zajc.