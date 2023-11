Včerajšnji dan je bil na prizorišču finalnega dela svetovne skupine pokala Billie Jean King za slovensko reprezentanco mirnejši. Stres prvega torkovega dvoboja je bil mimo, spomin na tekmo proti Avstraliji prekrasen. Pogled v prihodnost je bil resnejši. Slovenska reprezentanca ne skriva ambicij, da si želi jutri (dvoboj bo ob 10. uri) v Sevilli spraviti na kolena tudi Kazahstan ter se zgodovinsko uvrstiti med najboljšo četverico na svetu. Slišati je sicer govorice, da naj zaradi bolečin v križu za Kazahstan ne bi igrala četrta igralka sveta Jelena Ribakina, ki je sicer že štiri dni v Sevilli. Več bo znanega danes, ko se bosta v skupini B pomerila Avstralija in Kazahstan. V slovenskem taboru se zavedajo, da je Kazahstan tudi z Jeleno Ribakino premagljiv, medtem ko je razmišljanje o porazu prepovedana tema.

Priložnost na dosegu roke

Kaja Juvan je imela včeraj igralsko prost dan. Medtem ko so se dopoldan na osrednjem igrišču nacionalnega stadiona La Cartuja merile Francozinje in Italijanke, je ob pol enih popoldan na igrišču številka 1 trenirala Tamara Zidanšek. Vzdušje na igrišču, kjer bo jutri potekal dvoboj med Slovenijo in Kazahstanom, je bilo sproščeno, pot do njega malce manj, saj je bil vstop akreditiranim novinarjem prepovedan. Z manjšo iznajdljivostjo smo vstopili na igrišče, na katerem je imel glavno besedo trener Tamare Zidanšek Blaž Kavčič, medtem ko je selektor Andrej Kraševec opazoval iz ozadja. »Lepo se je bilo zbuditi po zmagi. Še lepši občutek je, da imamo dva dni tekmovalnega premora. V strokovnem štabu se veliko pogovarjamo o Kazahstanu, medtem ko na igralke še ne pritiskamo. Jutri bomo opravili daljši trening, saj bosta Tamara in Kaja na igrišču uro in pol,« je po treningu povedal Andrej Kraševec ter pristavil, da se dnevi v Sevilli obračajo kot ure.

»Glava je bolj sproščena, zato sem zadela tudi kakšno žogico, ki je pod pritiskom morda ne bi,« je nasmejana po krajšem treningu, ki je trajal 45 minut, povedala Tamara Zidanšek ter vnovič poudarila, da je proti Avstraliji odigrala eno svojih najboljših tekem doslej. »Arena na prvem igrišču je manjša kot na centralnem igrišču, sicer so pogoji podobni. Veselim se tudi popoldanskega počitka, ko ne bom počela nič posebnega,« je odgovarjala Konjičanka. Priznala je, da se vse igralke zavedajo pomembnosti jutrišnjega dvoboja proti Kazahstanu, ki so si ga priborile s sanjsko serijo zmag v zadnjem letu proti Kitajski, Romuniji in Avstraliji, torej največjim teniškim velesilam. »Zgodovinski dosežek imamo na dosegu roke, in to je priložnost, ki jo velja zagrabiti,« je sklenila 100. igralka sveta.

Sijajna statistika Kaje Juvan

Z izjemnimi igrami v slovenskem dresu je Kaja Juvan postala ena najuspešnejših slovenskih teniških igralk. Ljubljančanka je v zadnjih dveh letih dobila deset od enajstih dvobojev, potem ko ji je spomladi v Kopru vzela skalp le Romunka Ana Bogdan. V slovenskem dresu je dosegla že 18 zmag, kar jo ob devetih porazih med igralkami z vsaj desetimi zmagami uvršča na drugo mesto po uspešnosti (deli si ga z Majo Matevžič, ki je dosegla deset zmag in pet porazov), boljši izkupiček pa ima Barbara Mulej (19:8). Slovenka, ki bo ta mesec praznovala 24. rojstni dan, bo imela jutri priložnost, da s Tamaro Zidanšek in sotekmovalkami izboljša doslej najboljši rezultat Slovenije. Pred 20 leti so se Katarina Srebotnik, Tina Pisnik, Maja Matevžič in Tina Križan uvrstile v četrtfinale, v katerem so pod vodstvom Mime Jaušovec v Portorožu priznale premoč Rusinjam. Najodmevnejši dvoboj je omenjena generacija igrala leto kasneje, ko so na Obalo pripotovale Američanke z Venus Williams, Martino Navratilovo in Billie Jean King, ki je bila tedaj pomočnica selektorice Zine Garrison.

Najmočnejše ekipno tekmovanje na svetu ima dolgo zgodovino, v Sevilli poteka jubilejna 60. izvedba. Zaradi preimenovanja v pokal Billie Jean King pred štirimi leti so ljubitelji športa ob nazivu turnirja še malce zmedeni, za kakšno tekmovanje gre. Pred tem je 25 let nosilo ime pokal Fed, pred tem, od leta 1963, pa pokal federacij. Toda glede na to, da je Billie Jean King kot borka za ženske pravice in enakost spolov ena najbolj znanih osebnosti na svetu, ne gre dvomiti, da je tekmovanje z njenim imenom prava poteza, ki bo z leti pridobila ugled. Najuspešnejša reprezentanca v zgodovini so ZDA z 18 zmagami, druga je Avstralija s sedmimi.

Pokal BJK v številkah Skupina A: Češka – Švica 3:0, skupina B: Slovenija – Avstralija 2:1, skupina D: Francija – Italija 1:2. Današnji spored: Avstralija – Kazahstan (ob 10. uri), Švica – ZDA (ob 10. uri), Italija – Nemčija (ne pred 16. uro), Kanada – Poljska (ne pred 16. uro).

*** 2. najuspešnejša slovenska igralka z vsaj desetimi ekipnimi zmagami za Slovenijo je Kaja Juvan. 60. v zgodovini v Sevilli poteka ekipno žensko teniško tekmovanje, z 18 zmagami so najuspešnejše ZDA.