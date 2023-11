#kritika Nazaj v prihodnost

Ganski umetnik Ibrahim Mahama je umetniški vodja grafičnega bienala, ki ga povezuje tema solidarnosti globalnega juga kot umetniškega prostora in tretje svetovne sile iz zlatega obdobja neuvrščenih držav. Od Afrike do Južne in Srednje Amerike, Indije in Bližnjega vzhoda je obstajala mreža povezanih držav, ki so se v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja uprle imperializmu in gradile svojo socialistično samozadostnost.