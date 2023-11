Ameriška demokratska stranka je na torkovih volitvah požela nekaj vidnih uspehov, ki so ji lahko v uteho in premislek o nadaljnji strategiji, potem ko so nedavne ankete pokazale zaostanek njenega predsednika Joeja Bidna proti verjetnemu tekmecu na volitvah prihodnje leto Donaldu Trumpu.

V neparnih letih v ZDA nimajo večjih volitev. Je pa torek po prvem novembrskem ponedeljku vselej čas za različna izbiranja na lokalni ravni in v posameznih zveznih državah, kar je obenem politično merjenje vmesnega časa. Demokrati so zadovoljni predvsem zaradi razpletov treh tekem, ki so bile v ospredju. Na referendumu v Ohiu, ki je bil nekdaj ena od nihajočih držav, zadnje čase pa se je nagnil na republikansko stran, so volilci s 57 odstotki glasov podprli zapis pravice do splava v ustavo te zvezne države. K temu rezultatu je pripomogla zlasti visoka volilna udeležba tistih, ki se izrekajo za bolj liberalne in ki so tudi pripomogli k uspehu še enega referenduma – Ohio je postal 24. zvezna država, kjer je marihuana legalizirana.

V drugi izpostavljeni tekmi v bolj republikanskem Kentuckyju, ki je sedma najbolj konservativna ameriška zvezna država glede na idejno usmeritev prebivalstva, je vnovič zmagal demokratski guverner Andy Beshear. Poraz njegovega tekmeca Daniela Camerona, ki ga je podprl Trump, je sprožil kritike na račun bivšega predsednika med njegovimi tekmeci za predsedniško nominacijo republikanske stranke, češ da gre za dokaz Trumpovega omejenega dosega.

V Virginiji pa je demokratom uspelo republikancem vzeti večino v spodnjem domu kongresa te zvezne države in jo obdržati v senatu.

Republikanci morajo bolj jasno razložiti stališče

Vse te volitve so pokazale, da je pravica do splava še vedno zelo motivacijsko vprašanje za bolj liberalne in tudi sredinske volilce ter ženske. Tako je od junija lani, ko je vrhovno sodišče odločilo, da pravica do splava ne izhaja iz ameriške ustave in da lahko torej odloča vsaka zvezna država zase. V petnajstih, kjer so na oblasti republikanci, so splav odtlej praktično povsem prepovedali, v več drugih pa sprejeli različne časovne omejitve. To je bil po splošni oceni eden večjih razlogov, da republikancem lani na zveznih kongresnih volitvah ni uspelo dobiti več kot tesno večino v predstavniškem domu.

Da je vprašanje še vedno aktualno, je bilo poleg Ohia vidno tudi v Kentuckyju, kjer je guverner Beshear v kampanji obljubljal razširitev pravice do splava, v Virginiji pa so demokratski kandidati volilce svarili pred prepovedjo splava, čeprav tamkajšnji republikanski guverner Glenn Youngskin zagovarja prepoved splava šele po 15. tednu nosečnosti (trenutno je meja pri 25 tednih). V tem primeru torej niti ne gre za prepovedi, a kot je za Wall Street Journal dejal republikanski javnomnenjski strokovnjak Robert Cahaly, so demokrati uspešni prav zato, ker ves čas govorijo o njej. »Ves čas slišite 'prepoved, prepoved, prepoved'. Republikanci se morajo naučiti bolje oblikovati svoje sporočilo,« je dejal. Vseeno je pri mnogih volilcih prisoten tudi za občutek, da je vrhovno sodišče poseglo v zelo intimno vprašanje, pri čemer ni rečeno, da ne bo še kje, če do njega priroma tak primer, denimo pri pravici do istospolnih porok.

Republikanci pa so v torek najodmevnejšo, a ne nepričakovano zmago dosegli v Misisipiju, kjer je guverner Tate Reeves ostal na položaju, premagal pa demokrata Brandona Presleyja, sorodnika pokojnega kralja rock'n'rolla.