Na današnjem sestanku v Lučah so predstavniki geološke stroke prebivalcem naselja Struge predstavili vse okoliščine z zvezi s plazom, ki ogroža naselje, in ostalimi plazovi v okolici.

Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade in vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic je s sestankom, kot je dejal v izjavi po njem, zadovoljen, čeprav je osebno pričakoval več vprašanj za strokovnjake geološke stroke, ki po njegovih besedah zelo dobro poznajo razmere.

»Mislim, da smo vsi izluščili in razumeli sporočilo, ki so ga dali. To območje je nevarno in ne moremo zagotoviti varnosti, ki jo takšna naselja potrebujejo,« je dejal Šefic.

Glede rokov, do kdaj bi lahko prebivalci, ki so zaradi grozečih plazov zdaj razseljeni, prišli do nadomestnih gradenj, pa je povedal, da računajo, da če bodo zadeve potekale v redu, lahko to izpeljejo v roku dobrih dveh let. »To je tudi naš cilj,« je dejal. Cilj je takšen zato, da ljudje čim prej pridejo do alternative, se ustalijo in normalno živijo v novem okolju, kjerkoli že bo, je dodal Šefic.

Župan Občine Luče Klavdij Strmčnik pa je v izjavi medijem dejal, da ni najbolj srečen glede preselitev, ker je še vedno pričakoval, da se bo zadeva drugače rešila. Če pa to tudi glede na danes predstavljene karte geologov ne gre, potem pa je, kot je dejal, treba malo drugače razmišljati in tudi vlaganja v hiše in podbetoniranja hiš nimajo smisla.

Dejal je, da se bodo v četrtek na občini še enkrat pogovorili o teh zadevah. »Ne vem, kdo bo zdaj sprejel odločitev, ali še vlagamo v te hiše ali ne. Če jo bom moral jaz, jo bom pač jaz,« je dejal. Denar, ki so ga od države dobili za obnovo, lahko po njegovih besedah dosti bolj učinkovito porabijo za druge stvari, kot pa da ga zdaj namenjajo za »beton«, potem bodo pa čez leto ali dve hiše rušili.

Bodo pa dokončali izgradnjo že prej dogovorjenega vodovoda do ene delavnice, ki bo na obstoječi lokaciji še nekaj časa delovala.

Predlog lokacij za nadomestitvene gradnje v pripravi

Občina Luče je sicer že predlagala nekatere možne lokacije za nadomestitvene gradnje za prizadete krajane Strug, a župan opozarja, da je Zgornja Savinjska dolina zelo ozka, da je dejansko vse v hribih. Glede na predstavljene geološke karte so povsod določene težave in od predlaganih desetih lokacij jih je devet takšnih, za katere so podane opombe, da jih morajo pregledati geologi, je opozoril.

Napovedal je, da bodo zadeve še naprej preverjali ter da zdaj ni več problem samo osem oz. 16 hiš, ampak da so že na 21 hišah.

Šefic pa je glede pregledovanja v ujmi poškodovanih objektov povedal še, da bo državna tehnična pisarna še naprej pregledovala objekte, razen tam, kjer lastniki za to ne bodo zainteresirani.

»Morda bo v naslednjem obdobju, tudi po 17. novembru, ko bomo naredili ta prvi pregled, se še vedno našla kakšna hiša, ki jo bo treba nadomestiti. Seznam, ki bo narejen 17. novembra, dan gor ali dol, ne bo končen,« je dodal Šefic, ki je krajanom Strug danes podrobneje predstavil tudi ukrepe, ki jih prinaša novela interventnega zakona in se nanašajo na postopke glede izvedbe nadomestitvenih gradenj.