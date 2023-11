V urbanističnem studiu Prostorož, kjer so prek razpisa Mestne občine Ljubljana pridobili sredstva za preureditev, so v fazi načrtovanja izvedli anketo s starši in vzgojiteljicami, ki so med drugim odgovarjali na vprašanje, kaj si po njihovem otroci v zunanjem prostoru najbolj želijo. Izkazalo se je, da hočejo več zelenja, otroško igrišče, več klopi in večjo varnost. Pri čemer so starši med prvimi tremi stvarmi najpogosteje našteli zelene površine, klopi in stojala za kolesa, otroci igrišče, zeleno površino in senco ter vzgojiteljice zelene površine, parkirišče in klopi. »Pri načrtovanju smo upoštevali več zelenih površin, klopi, stojala za kolesa, namesto igral pa smo postavili manjšo skalo,« pravi Maša Cvetko iz Prostoroža. Pri čemer so otroci pomagali pri zasajanju rastlin, kar so v urbanističnem studiu pospremili s pogovorom o pomenu rastlin v mestu.

Površino v Mislejevi ulici so preuredili z zelenjem in prepustnimi površinami, ki omogočajo, da voda ob močnem deževju ponikne, namesto da bi odtekla v kanalizacijo. Z novo ureditvijo so 115 kvadratnih metrov prometnih površin tako nadomestili z zelenimi in vodoprepustnimi rastlinami, zasadili pa so 475 rastlin. Spremenili so prometni režim, ki preprečuje osebnim vozilom vožnjo mimo glavnega vhoda v vrtec in spodbuja trajnostne prihode v vrtec.