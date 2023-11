Vlada se mora v 30 dneh po predstavitvi predloga državnega proračuna na seji državnega zbora opredeliti do vloženih dopolnil in na podlagi teh opredelitev ter zadnjih analiz gospodarskih gibanj in realizacije državnega proračuna za tekoče leto pripraviti dopolnjen predlog državnega proračuna.

»Vlada je zavrnila vsa vložena dopolnila k predlogu proračuna, je pa v dopolnjenem predlogu zagotovila dodatna sredstva za investicije v cestno infrastrukturo, katerih cilj je med drugim povečati prometno varnost in zmanjšati stroške vzdrževanja,« so po navedbah urada vlade za komuniciranje pojasnili na ministrstvu za finance. Vlada je ta sredstva zagotovila ministrstvu za infrastrukturo iz splošne proračunske rezervacije.

Načrtovani prihodki, odhodki in proračunski primanjkljaj ostajajo nespremenjeni. Prihodki so načrtovani v višini 14,56 milijarde evrov, odhodki v višini 15,82 milijarde evrov, proračunski primanjkljaj pa v višini 1,26 milijarde evrov oziroma 1,8 odstotka bruto domačega proizvoda.