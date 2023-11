Mala ulica: Ustvarili pošast, ki bo rešila planet

Ekipa otrok in najstnikov, ki obiskujejo aktivnosti v družinskem centru Mala ulica, se je pridružila mednarodnemu likovnemu festivalu Art Compo Kagawa. Preko prenosa v živo so se povezali s sovrstniki iz šestih drugih držav in skupaj ustvarjali predmet ali žival, ki »lahko zaščiti ali reši naš planet«.