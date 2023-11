Evropska prestolnica kulture: manj betona, več zelenja

Novo Gorico in Gorico do prevzema naziva evropska prestolnica kulture loči le še dobro leto. Velikih gradenj ne bo, z nekaj olepšavami in posodobitvami bo osrednji prostor dogajanja postal kilometrski obmejni pas ob železniški postaji in tirih, spremenjen v promenado obeh mest. Stroški vseh naložb so ocenjeni na 117 milijonov evrov, prostora za odlašanje z deli ni več.