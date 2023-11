Starši so v tej bitki enostavno premalo podkovani. Če so tobak lahko pri otroku zavohali že od daleč, je nove izdelke, prekrite z aromami, praktično v šolskih torbah skoraj nemogoče najti. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so vlado že večkrat opozorili na nujno in čimprejšnje sprejetje protitobačne zakonodaje, ki bi to področje vsaj deloma uredila.

A za vsa ta opozorila se na ministrstvu za zdravje ne zmenijo. Ne skrbi jih niti to, da bi jih EU kaznovala, ker niso pravočasno prenesli direktive, saj pravijo, da je za to, da se izognejo kazni, dovolj že, če je postopek v teku. Spretno preigravanje zakonodaje očitno nekomu koristi.

Kdo je tisti, ki najbolj blokira sprejem zakonodaje in zakaj, na ministrstvu ne odgovarjajo. Pa bi morali. Ne zaradi sankcij, pač pa zato, ker gre za človeška življenja. Zaradi bolezni, povzročenih s kajenjem tobaka, vsak teden umre 60 prebivalcev Slovenije. Jih mora še več? x Nedeljski dnevnik