Tehnokratsko širitveno prehitevanje po desni

Kje so dokončne meje Evropske unije, ostaja vprašanje, o katerem se bodo pogledi razhajali še leta. Balkanska širitev nikoli ni bila vprašljiva, pa naj bo pot tamkajšnjih držav še tako posuta s številnimi ovirami pri izpolnjevanju pogojev za pridobitev statusa kandidatke, nato pogajalskega statusa in nazadnje še polnopravnega članstva. Bolj vprašljivo je bilo, ali se bo Evropska unija širila onkraj Balkana. Tudi ta dilema je od lanskega junija, ko sta status kandidatke dobili Ukrajina in Moldavija, odpravljena.