Dva tedna, pa taka razlika!

Nacionalna tiskovna agencija je 24. oktobra, torej pred dobrima dvema tednoma, poročala o sestanku vladajoče stranke Gibanje Svoboda, v kateri so »danes razpravljali tudi o tem, da je prišel čas za preverjanje uresničevanja koalicijskih zavez, pa tudi za začetek razprav o rekonstrukciji vlade. Na to temo se bo Golob po praznikih sestal s predsednico SD Tanjo Fajon in koordinatorico Levice Asto Vrečko. Na dodatno vprašanje je Golob odgovoril, da je pri rekonstrukciji vlade odprto vse. Dopušča tudi možnost 'radikalnega zmanjšanja števila ministrstev'.«