#recenzija Nedaleč stran, pa vendar s preveč distance

Kratkoprozni prvenec Tanje Špes z naslovom Nedaleč stran (Cankarjeva založba, 2023) se vpisuje v tok sodobne spekulativne fikcije, ki ga zaznamujejo pripovedi o medčloveških odnosih. Posamezniki se v ošpičenih družbenih in političnih okoliščinah (ljudje z vstavljenimi čipi, velika povodenj, fašistični coup d'etat) soočajo s koncem človeškosti in človečnosti, kot smo ju poznali – ali pa si ju, če dovolite, vsaj zamišljali. V ospredje v grobem stopata optimizacija posameznikovih fizioloških ali psihičnih procesov in nadzor, z njima pa prikazovanje alienacije ali kar popolnega razkroja družbe. Posamezniki in družbe bodo v bližnji prihodnosti trpeli še bolj, zlasti pa na drugačne načine, kot trpijo danes, nam sporočajo take zgodbe; v popkulturi je premiso za tovrstne vizije postavila, denimo, razvpita teve serija Black mirror.