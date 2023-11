Sodnica študirala do dveh zjutraj, sojenje prestavljeno

Nadaljevanje sojenja Bojanu Kajfežu zaradi ropov in goljufij je spet odpadlo. Da mu ne morejo zagotoviti spremstva na ljubljansko sodišče, so sodnico iz zapora na Dobu obvestili manj kot uro pred začetkom naroka. To je že peti narok zapored v tej zadevi, ki je bil preklican. Zadnji, ki je uspel, je bil junija.