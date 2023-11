»Bilo je grozno. Naenkrat je začel kričati, nič ga nismo razumeli. Pojma nismo imeli, kaj se dogaja. Mahal je z rokami in kričal, da ne more dihati. Stekel je na stranišče in tam bruhal kri,« je za hrvaški portal 24sata kalvarijo 19-letnika v ponedeljek zvečer v Reki opisala priča. Najstnik naj bi bil prva žrtev domnevne zastrupitve z brezalkoholno pijačo priznane blagovne znamke v plastenki, ki je bila polnjena na Hrvaškem. Imel naj bi srečo v nesreči, ker je popil le majhen požirek gazirane vode, je pa zaradi suma opeklin požiralnika v bolnišnici ostal na opazovanju. Do danes so na Hrvaškem, poleg Reke še v Zagrebu in Varaždinu, zabeležili skupno šest domnevnih žrtev, ki naj bi pile bodisi Coca Colo bodisi gazirano vodo römerquelle z okusom. Po zaužitju pijače so pri požiranju vsi začutili pekoč občutek in bolečino v ustih. »Niso vsi pili iste pijače. Nekateri so uživali tudi slane palčke,« je pojasnil hrvaški zdravstveni minister Vili Beroš in potrdil nove primere. Javnost pomirja, da ni razloga za paniko. Vseeno pa svetuje, naj, dokler primerom ne pridejo do dna, ljudje vendarle pijejo kar vodo iz pipe. Tri bolnike v Zagrebu so po endoskopiji, ki ni pokazala (hujših) poškodb, že odpustili domov.

Pijače umaknili

Po pozivu hrvaškega državnega inšpektorata so iz družbe Coca-Cola potrdili začasni umik ene serije coca-cole v plastenkah ter dveh serij gazirane vode römerquelle z okusom borovnice in granatnega jabolka. V nekaterih verigah trgovin so se samoiniciativno in preventivno odločili za umik vseh brezalkoholnih pijač družbe, zaradi česar so police v nekaterih trgovinah povsem prazne. »Delujemo v skladu z najvišjimi standardi kakovosti in varnosti hrane, ki jih redno nadzorujejo pristojni organi. Hkrati smo opravili tudi temeljito notranjo preiskavo, ki pa ni pokazala problemov v naši proizvodnji,« so za portal 24sata sporočili iz mednarodnega konglomerata ter dodali, da so vzorce na testiranje poslali še v neodvisni laboratorij.

Direktor zavoda za javno zdravje (HZJZ) Krunoslav Capak je po odvzemu peščice vzorcev za analizo pojasnil: »Verjetno gre za nekakšna jedka sredstva. Najpomembneje je, da vidimo, ali so v pijači kaki tujki, saj pijača sama ne more povzročiti takih poškodb.« Po neuradnih informacijah hrvaške javne radiotelevizije HRT je ta analiza pokazala določene nepravilnosti v šestnajstih v Reki odvzetih vzorcih. »V tem trenutku ne moremo svetovati pitja te ali one pijače. Vsak lahko uživa pitno vodo iz vodovodnega omrežja, ki je zdravstveno ustrezna, pod nadzorom sanitarne inšpekcije in pooblaščenih laboratorijev,« je še dodal Capak.

Par dodatnih kapljic, pa ga ne bi bilo več

Primer z domnevno zastrupitvijo z mineralno vodo, naročeno v lokalu v Reki, so zabeležili že maja letos. Takrat se je prav tako z mineralno vodo iste znamke zastrupil Stanko Laković. »Takoj, ko se je tekočina dotaknila mojega jezika in ustne votline, sem jo izpljunil. Imel sem občutek, da mi gorijo usta,« je kasneje razložil za televizijo RTL. Zaposleni so poklicali reševalce, ti so ga odpeljali v bolnico. »Bila je neka kislina. Par kapljic mi je očitno spolzelo po požiralniku in ga požgalo. Če bi popil malo več, me ne bi bilo več tukaj,« je takrat še dodal.

Danes v javnost iz ure v uro prihaja vse več primerov morebitnih zastrupitev. Po pisanju Dalmatinskega portala so 20. oktobra v bolnišnici v Splitu sprejeli pacienta z bolečinami v ustih. Povedal jim je, da je naredil požirek vode, a ga ob pekoči bolečini nemudoma izpljunil.