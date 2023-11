Evropska komisija je objavila težko pričakovana širitvena priporočila pretendentk za članstvo v EU in poročila o napredku zahodnobalkanskih držav na njihovi poti v Evropsko unijo. Začetek pogajanj predlagajo za Ukrajino, Moldavijo in tudi BiH, a šele takrat, ko bodo izpolnili vse pogoje zanje.

Pogovori z Ukrajino naj bi se uradno začeli, ko bo Kijev izpolnil pogoje, povezane s krepitvijo boja proti korupciji, sprejetjem zakona o lobiranju v skladu s standardi EU in okrepitvijo zaščitnih ukrepov za nacionalne manjšine. »Napredek Ukrajine je ogromen,« je reformne procese v Ukrajini pohvalila predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen ter dodala, da so že izpolnili 90 odstotkov vseh zahtevanih kriterijev za odrtje pogajanj.

Med kriteriji, ki jih mora pred začetkom pogajanj izpolniti še izpolniti Moldavija, sta okrepitev boja proti korupciji in izboljšanje finančne zakonodaje.

Veliko se je pred odločitvijo komisije sicer kolebalo okoli položaja BiH v širitvenem procesu. »Takoj ko bo komisija menila, da Bosna in Hercegovina izpolnjuje merila za pristop, bo priporočila začetek pristopnih pogajanj,« je zapisano v poročilu o širitvenem napredku BiH. »Odprli smo zelo široka vrata in Bosno in Hercegovino zdaj vabimo, da stopi skozi ta vrata. Za to je seveda potrebna dejavnost v Bosni in Hercegovini. Pokazati je treba rezultate, vendar so vrata zdaj zelo široko odprta,« je dejala von der Leynova.

Komisija status kandidatke sedaj predlaga tudi za Gruzijo, a tudi zanjo pogojno, ko bodo izpolnjeni določeni pogoji. Med neizpolnjenimi pogoji so uskladitev gruzijske zunanje politike z zunanjepolitičnimi odločitvami EU, boj proti dezinformacijam in politični polarizaciji ter zagotovitev svobodnih in poštenih volitev leta 2024. Priporočila evropske komisije morajo potrdili še voditelji članic EU na njihovem decembrskem zasedanju.

Ukrajina obljublja nadaljnje reforme

Še pred objavo priporočil Evropske unije je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sedemindvajseterici obljubil nadaljevanje reformnih procesov Ukrajine. Dejal je, da Ukrajina pripravlja nove zakone in krepi državne institucije za uvajanje standardov EU. »Ukrajina bo postala del Evropske unije,« je napovedal in pristavil, da bo država premagala rusko agresijo tudi zaradi obsežne evropske finančne pomoči. EU je od začetka vojne v Ukrajini v različnih oblikah finančne pomoči namenila že čez 80 milijard evrov.