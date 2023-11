Skoraj dve desetletji, praktično vse od začetka svoje kariere v centralni obveščevalni agenciji CIA, je danes 47-letni Brian Jeffrey Raymond na zmenke vabil ženske, jih omamil in nato spolno zlorabil. Žrtev izkušenega spolnega plenilca, kakor so ga opisali v obtožnici, naj bi bilo najmanj 24, prihajale pa so iz različnih držav. Običajno od tam, kjer je bil kot agent stacioniran. Svoja dejanja, ki so se z aretacijo v Mehiki končala šele leta 2020, je priznal. V zaporu bo preživel najmanj 24 let, po izpustitvi bo do konca življenja pod nadzorom, žrtvam pa bo moral plačati tudi odškodnino. Ne glede na vse strokovno znanje, ki ga je potreboval za svojo službo, je Raymond sam hranil dokaze za svoje nezakonito početje. Pri njem so namreč našli na stotine fotografij in posnetkov golih, nezavestnih žensk, ki so zapečatili njegovo usodo. Na nekaterih je povsem obnemoglim žrtvam odpiral veke, se jih golih dotikal in jih jahal, so potrdili na tožilstvu. 47-letnik je imel tudi natančno urejen seznam vseh svojih žrtev. Imena so si sledila po abecedi, zapisano je imel njihovo poreklo ter označene podrobnosti o njihovih telesih. Izdala ga je tudi zgodovina spletnega iskanja, v katerih je iskal pojme kot denimo »uspavalne tablete + alkohol + nezavest« ali pa »vodka + pomirjevalo«.

Gola kričala na njegovem balkonu

Raymondu, takrat še agentu obveščevalne agencije, so na prste stopili pred tremi leti, ko je po zmenku v stanovanje v Mexico City, last ameriškega veleposlaništva, kjer je bil takrat zaposlen, pripeljal žensko, s katero sta se spoznala prek aplikacije. Eden od sosedov je takrat poklical policijo, ker jo je na balkonu videl golo kričati na ves glas in prositi za pomoč. Izkazalo se je, da ni bila edina, ki jo je po zmenku povabil na »pijačo« k sebi. Kriminalisti so pregledali njegove elektronske naprave ter se pogovorili s tistimi ženskami, ki so jih uspeli identificirati. Njihove izkušnje z agentom so si bile podobne - večina jih je izgubila spomin za vsaj tisti čas, ko so se družile z njim. Raymond je poleg angleščine tekoče govoril še špansko in mandarinsko, po svetu pa je na veliko potoval tako službeno kot zasebno.

CIA je njegova dejanja ostro obsodila. Gre sicer za zgolj še en v nizu škandalov o spolnih zlorabah v agenciji, ki se je obravnave obtožb zoper zaposlene dolgo časa lotevala na zastarel način. Po domače: skušali so jih urediti po tihem in tajno. Tako kot agenti pač znajo. Na ameriški tiskovni agenciji AP jim je uspelo stopiti v stik z več kot desetimi ženskami, žrtvami spolnih napadov agentov, ki so pred kongresom spregovorile o teh zlorabah, o neprimernih dotikih in naporih agencije, da o tem ne bi javno spregovorile. Avgusta pa je bil za krivega spoznan agent pripravnik, ki je kolegici okoli vratu zategnil šal ter jo skušal poljubiti na usta. To se je zgodilo na sedežu agencije v ameriškem Langleyju.