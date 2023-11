Preberite še:

Kot so sporočili zdaj že nekdanji nadzorniki, si je nadzorni svet upravljalca edinega slovenskega visokogorskega smučišča prizadeval za »učinkovito in gospodarno poslovanje družbe, vendar je pri svojem delu ugotovil, da niso izpolnjeni pogoji za nadaljnje skrbno in odgovorno opravljanje funkcije«, pa tudi, »da ne more zagotavljati ustreznega varovanja interesov in premoženja Občine Bovec«.

Med glavnimi razlogi za odstop so navedli določene kršitve, malomarnosti in neskrbno ravnanje direktorice Sončnega Kanina Božič Badalič. Očitajo ji tudi nepravočasno in kontradiktorno poročanje, zaradi česar so predlagali njeno razrešitev, ki pa je občinski svet kot pristojni organ ustanoviteljice ni obravnaval.

Nadzorni svet je po njihovih navedbah z namenom preprečevanja škode družbi in Občini Bovec predlagal izredno revizijo in skrbni pregled družbe, česar občina kot ustanoviteljica prav tako ni obravnavala.

Kot so tudi zapisali Gorjanc, Zupan in Novosel, so vse svoje sklepe, predloge in vprašanja pošiljali županu Občine Bovec Valterju Mlekužu, a se ta po njihovih informacijah ni obrnil na pristojne organe in odbore občine, prav tako občinski svet ni odločal o nobenem sklepu nadzornega sveta, »kljub temu da gre za izjemno kritično situacijo, ko je smučišče Kanin zaprto«.

Občini očitajo nespoštovanje zakona

Občina Bovec po njihovih navedbah ne spoštuje določil zakona o gospodarskih družbah, koncesijske pogodbe in internih aktov glede pristojnosti in opravljanja funkcije nadzornega sveta »kar posledično pomeni, da nadzorni svet ne more učinkovito zagotavljati varstva interesov Občine Bovec, njenih občanov in vseh deležnikov, v interesu katerih je uspešno delovanje smučišča Kanin«.

»Zaradi navedenega predstavniki Občine Bovec v nadzornem svetu ugotavljamo, da ne moremo skrbno in odgovorno opravljati svoje funkcije,« so sklenili.

Oktobra je postalo jasno, da krožnokabinska žičnica Kanin v prihajajoči smučarski sezoni ne bo obratovala, saj ne bo mogla pravočasno pridobiti uporabnega dovoljenja.

Občina Bovec kot lastnica si je sicer prizadevala za zamenjavo žičnice z novo. Ob tem je računala na poseben zakon za prenovo te žičnice, potem ko Kanin na lanskem javnem razpisu za vlaganja v trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma, katerega del so bile tudi naložbe v nove žičniške naprave, denarja zaradi neustrezne prijave ni prejel.

Generalna policijska uprava pa je po nedavnem poročanju časnika Dnevnik na podlagi naznanila suma storitve kaznivega dejanja sprožila predkazenski postopek v zvezi z obratovanjem kaninskih žičniških naprav. Postopek vodi Nacionalni preiskovalni urad (NPU). Neuradno naj bi preverjal, ali so na Kaninu z neustrezno vzdrževanimi žičnicami ogrožali varnost.

Božič Badalič je za STA nedavno dejala, da je preiskava ne skrbi. Kabinska žičnica na Kanin je imela ves čas veljavno obratovalno dovoljenje, ki velja do konca leta, in v zadnjih dveh letih ni bilo primerov, ko bi jo po protokolih morali ustaviti, je utemeljila.

Komentar Manuele Božič Badalič še čakamo.