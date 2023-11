O dogodku, ki se je odvijal v zgodnjih jutranjih urah marca 2022 v ljubljanskem parku v središču mesta, kjer je bila posiljena mlajša ženska, udeleženka več lepotnih tekmovanj in zmagovalka v eni izmed kategorij teh tekmovanj, se bo znova odločalo na ljubljanskem okrožnem sodišču. Višji sodniki so namreč razveljavili obsodilno sodbo za posilstvo dekleta državljanoma Kosova, Falonu S. in Besimu S.

Februarja letos sta bila spoznana za krivega posilstva in obsojena vsak na šestletno zaporno kazen in stransko kazen izgon tujca iz Slovenije za pet let. Na izrek sodbe sta se na višje sodišče pritožila zagovornika obtoženih, odvetnika Saš Ravnik in Mateja Gregorčič, ter predlagala izrek oprostilne sodbe ali vnovično sojenje. Tožilka Petra Vugrinec pa se je pritožila na oprostilno sodbo zoper R. V., prav tako državljana Kosova, ki je bil skupaj z obtoženima v parku. Prvostopenjsko sodišče ga je zaradi pomanjkanja dokazov oprostilo, tožilka pa je na višjem sodišču zanj predlagala, da ga sodniki obsodijo na osemletno zaporno kazen.

Tožilka je predlagala tudi zvišanje kazni obtoženima Falonu S. in Besimu S. na osem let zapora vsakemu. Višje sodišče je sklenilo, da bo treba primer na okrožnem sodišču še enkrat natančno preučiti, saj obstaja še vedno nekaj nejasnosti, kako naj bi kaznivo dejanje potekalo, zato je sodbo razveljavilo. Po naših podatkih je R. V. zapustil Slovenijo in je našim pravosodnim organom nedosegljiv, kar dopušča sklepanje, da ga na zatožno klop v Ljubljano več ne bo.

Dekle je bilo zmedeno, pretreseno

Dogodek marca lani je potekal tako, da se je dekle iz znanega ljubljanskega nočnega kluba, kjer se je zabavalo s prijatelji, namenilo skozi park proti avtobusni postaji, da bi šlo domov. Med potjo pa so k dekletu pristopili trije moški. Vsaj dva sta jo posilila. To hudo dejanje zoper spolno nedotakljivost morda ne bi bilo nikoli obravnavano pred sodiščem, če ne bi sumljivega obnašanja moških v parku opazili varnostniki na kamerah bližnjega ministrstva in banke. Varnostniki so videli, da je najprej eden od moških na silo v grmovje vlekel mlajšo žensko, ki se je upirala, in se vrgel nanjo, ko pa je vstal, si je zapenjal hlače. Nato se je na tleh ležečo žensko spravil še drugi moški. Varnostniki so takoj obvestili policiste, ki so v nekaj minutah prišli na kraj dogodka. Dekle je bilo popolnoma zmedeno, pretreseno, bilo je brez spodnjih hlačk in nogavic, moški, ki so z njo proti njeni volji imeli spolni odnos, pa so že odšli, a jih je policija kasneje našla in aretirala.

Dva sta bila obsojena, saj je bil močno obremenilen dokaz zoper njiju sperma, ki so jo našli v bolnišnici v dekletovi nožnici in na njej, bila je tudi na njenih oblačilih. Sodišče je na prvi stopnji presodilo, da se je prvi dekletu približal Falon S., čeprav je videl, da se opoteka, pada po tleh in da je močno pijana. Besim S. in njun prijatelj sta hodila za njima. Ko je dekle padlo, jo je Falon S., čeprav se je upirala, posilil. Nato ji je storil silo še Besim S.

Obtoženčeva teorija o prenosu sperme na oškodovanko

Obtoženi Besim S. je na okrožnem sodišču povedal, da se je s Falonom S. in R. V. zabaval v Ljubljani. Ko so se vračali proti avtomobilu, da bi se odpeljali nazaj v Kranj, so srečali mlajše dekle. Prvi je pristopil do nje R. V., s prijateljem sta šla nekaj metrov za njima. Dekle in R. V. sta kadila, se pogovarjala, ona se je smejala in provokativno obnašala. Mislil je, da se dekle in prijatelj poznata. Nato je sam stopil do dekleta, da bi jo spoznal, iskala sta klopco v parku, kamor bi sedla, da bi se pogovarjala. Drugega nista počela. Je pa pojasnjeval, kako naj bi bila njegova sperma končala na dekletu. Smejala sta se, padla sta na tla, ona nanj, pri tem pa je opazil, da je brez spodnjih hlač. Vse skupaj ga je zelo vznemirilo, zato naj bi bil doživel spolni vrhunec. Tako naj bi bila njegova sperma prišla na dekle, čeprav nista imela spolnega odnosa. Povedal je še, da je bil verjetno tudi sam pijan in močno vznemirjen, saj je bilo lepo dekle brez spodnjic, on pa že nekaj časa ni imel spolnega odnosa. Obtoženi Falon S. je očitano kaznivo dejanje zanikal.