Ansambel je prenehal delovati okoli leta 1991, Tone Kmetec pa je umrl 20 let zatem v osemdesetem letu starosti. Kmetec je razen lastnih skladb igral tudi zelo veliko ljudskih. »Za marsikoga je ljudska in narodna pesem sopomenka,« nam je povedal Simon Golobič, urednik na radiu Veseljak, »že Vilko Ovsenik je poudarjal razliko – narodna, ponarodela, postane pesem takrat, ko nekdo ljudsko pesem z igranjem popularizira do te stopnje, da postane splošno znana.«

Dolgoletnemu Kmetčevemu pevcu Ivanu Švajglu sta najbolj ostali v spominu turneji po ZDA in Kanadi leta 1977 in 1979. Obenem je povedal, da je ob svojem 85. rojstnem dnevu, ki ga ima v nedeljo, posnel novo pesem Zaigraj moj muzikant.

Skladbo Ljubica, lahko noč je zelo veliko igral tudi Franc Flere. Posnel jo je celo na kaseto. Ob izidu nosilca zvoka glasbeniki po navadi skrbno pripravijo vse, kar je treba za predstavitev in promocijo. Kje je kaseto predstavil Flere, se spominja Ivan Sivec: »Na postaji milice. Ko je malo okajen motil nočni mir, so ga priprli. Dežurni miličnik je bil velik ljubitelj domače glasbe in mu je dal v sobo za pridržanje njegovo harmoniko ter mu rekel: 'Franc, a boš eno zaigral?' Flere je odvrnil: 'Jah, nič, bom šel kar po vrsti.' In tako je odigral vse pesmi z obeh strani nove kasete. Oba sta se imela prijetno.«