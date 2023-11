V skupini smrti, kot so poimenovali skupino H, se je Borussia Dortmund z zmago proti Newcastlu z 2:0 zavihtela na prvo mesto, saj je PSG izgubil na gostovanju pri Milanu z 1:2. Navijači Milana so pripravili vroč sprejem za vratarja Parižanov Gianluigija Donnarummo, saj mu niso oprostili, da je brez odškodnine odšel v PSG, zato ga pred tekmo zasuli z denarjem. Nato so doživeli izjemen večer z veličastno zmago, ki je plod trdne obrambe in učinkovitosti v napadu. Milan je prekinil serijo neuspehov, čeprav je na začetku tekme kazalo na nadaljevanje črne serije, saj je francoski prvak povedel preko Slovaka Škriniarja že v deveti minuti. Milan je za odgovor potreboval le tri minute, ko je s škarjicami izenačil najboljši igralec tekme Leao, za preobrat pa je v drugem polčasu poskrbel 37-letni Francoz Giroud. PSG je na tekmi, na kateri je bilo razmerje strelov 16:16, posest žoge pa 63:37 odstotkov za goste, dvakrat zadel vratnico.

»Fantje so igrali točno tako, kot smo si želeli, s srcem in energijo, zato smo delovali kot ekipa proti odličnemu tekmecu. Zaradi moštvene igre je naša zmaga zaslužena,« je povedal trener Milana Stefano Pioli, ki je bil v minulih tednih na udaru kritik. »Tekma na visoki ravni. Začeli smo dobro, imeli nadzor, nakar je Milan izkoristil svoje odlike, saj je igral zelo neposredno proti našemu golu. Drugi gol je spremenil poteke tekme, saj se je Milan po njem dobro branil in je zaprl vse prostore,« je tekmo videl steber obrambe PSG Brazilec Marquinhos. Milan je šele na četrti tekmi dosegel prva gola v ligi prvakov, s katerima je končal niz petih zmag PSG.

Barcelona v Hamburgu le enkrat streljala v okvir gola

Senzacijo je pripravil Šahtar iz Donecka, ki zaradi vojne v Ukrajini domače tekme igra v Hamburgu v Nemčiji, kjer je premagal favorizirano Barcelono z 1:0. Ukrajinci so enakovredno igro v prvem polčasu kronali z golom Sikana z glavo. Katalonci so v drugem polčasu dvignili kakovost igre, vendar so predložki z boka končali v rokah vratarja Riznika. Barcelona je izmed 15 strelov le enega sprožila v okvir gola. »Liga prvakov je tekmovanje, ki zahteva najboljšo izvedbo in mi tega niso naredili. Jezni smo sami nase, ker nismo pokazali tistega, kar je potrebno. Ena naših najslabših tekem v zadnjih letih. Pokazali nismo ničesar od tistega, kar smo načrtovali. To je bil očiten korak nazaj, zato nas čaka veliko dela. Težava je v tem, da nismo pritiskali na tekmeca po izgubljeni žogi tako kot znamo. Prejemamo preveč golov, izgubili smo samozavest, mirnost in dinamično igro v napadu. Čestitke Šahtarju, ki nas je premagal z hitrimi prehodi v napad,« je menil trener Barcelone Xavi Hernandez po drugem porazu na zadnjih treh tekmah.

Šahtar je z garanjem prišel do odmevne zmage. »Že v drugem polčasu tekme v Barceloni smo se prepričali, da se lahko enakovredno kosamo z velikimi ekipami. Tokrat smo dokazali, da jih lahko tudi premagamo,« je bil evforičen najboljši igralec tekme Georgij Sudakov. Trener Šahtarja je 52-letni Hrvat Marino Pušić, rojen v Mostarju v BiH, ki ima nizozemsko državljanstvo, saj je v tej državi preživel večino igralske in trenerske kariere. Na klop ukrajinskega velikana je sedel šele 23. oktobra letos, potem ko je zapustil mesto pomočnika v Feyenoordu. »Ker smo se znali braniti, smo lahko tudi napadli. Ključ uspeha je v organizaciji igre, dobri igri z žogo in brez nje, pogumu in tekmovalnosti,« je izpostavil Marino Pušić.

​Šeško na Marakani zadel vratnico

V skupini G sta si napredovanje v izločilne boje priigrala evropski prvak Manchester City, ki je četrto zmago dosegel proti Young Boys (3:0), in Leipzig, ki je slavil na vročem gostovanju pri Crveni zvezdi v Beogradu (2:1). Benjamin Šeško je bil v začetni enajsterici Leipziga (igral je do 70. minute) in je stresel tudi vratnico, medtem ko je Kevin Kampl v igro vstopil v 83. minuti, ko je bilo treba braniti vodstvo. Leipzig je imel v srbski prestolnici festival zapravljanja priložnosti, zlasti v prvem polčasu, ko je bilo razmerje v strelih 17:2, a le eden v okvir gola. Na koncu tekme je bilo v strelih 24:15. Jan Oblak je imel ob visoki zmagi Atletica iz Madrida proti Celticu (6:0) lahko delo (ena obramba), saj so Škoti že v 23. minuti ostali z desetimi igralci (izključen Maeda). O premoči Atletica, ki vodi v skupini E, vse pove razmerje v strelih, ki je bilo 26:1.