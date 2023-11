Premier in prvak največje vladne stranke Gibanje Svoboda Robert Golob je pred dvema tednoma napovedal, da je nastopil čas za začetek razprav o rekonstrukciji vlade, predvsem v luči učinkovitosti vlade pri poplavni sanaciji Slovenije. To je razburilo koalicijski partnerici. V SD in Levici menijo, da to ne bo rešilo težav vlade in da bi moral biti fokus drugje.

Spomnimo, da so v vladi še pred enim letom zagovarjali razširjeno vlado 20 ministrstev, češ da bo tako lažje izvesti številne reforme na čelu z zdravstveno, ki so ena za drugo padle v vodo. Golob zdaj v luči poplav javno zagovarja, da bi morala vlada, če želi biti operativna, imeti največ 12 resorjev. Po politični matematiki, o kateri smo pisali pred časom bi morala pri manjših koalicijskih strankah oditi minister za solidarno prihodnost iz kvote Levice Simon Maljevac in kohezijski minister iz vrst SD Aleksander Jevšek.

Rekonstrukcija: bodo enajst ministrstev skrčili na pet?

Prelomljene reformne obljube

SD in Levica, ki ju je napoved rekonstrukcije, kot rečeno, močno razburila, sicer pred današnjim srečanjem koalicijskega trojčka nista prejeli konkretnega predloga o krčenju števila vladnih resorjev. V preteklih dneh so v obeh strankah zato ponovno izrazili dvom v primernost in nujnost takšnega koraka ter poudarili, da njihovi ministri dobro delajo.

Bolj kot pogovora o rekonstrukciji, ki bi bržkone za seboj potegnila tudi spreminjanje obstoječe koalicijske pogodbe in znova nekaj mesecev prostega teka v delovanju vlade, si tako želita pogovor o izpolnjevanju ciljev, zapisanih v koalicijski pogodbi ter prioritetah in načinu dela do izteka mandata.

Medtem je tudi iz Svobode slišati, da brez minimalne pripravljenosti koalicijskih partnerjev za manjšanje števila ministrstev pri tej potezi ne bodo vztrajali za vsako ceno. Tudi ob morebitni zeleni luči partnerjev pa ta zaradi izida lanskega referenduma, na katerem si je vladna koalicija izborila aktualno sestavo vlade, ne bo mogoča še vsaj do decembra.

Vlada je sicer na začetku leta na seriji koalicijskih vrhov na Brdu pri Kranju risala velikopotezne načrte: takrat so bile na mizi poleg zdravstvene še davčna, šolska, pokojninska, stanovanjska in plačna reforma. Medtem ko je zdravstvena reforma po menjavi zdravstvenega ministra vmes postala serija »majhnih korakov«, se vlada kljub obljubi, da mora do 1. januarja 2024 izpolniti zavezo in v soglasju s sindikati sprejeti nov zakon o sistemu plač v javni upravi, s sindikati ne pogaja že skoraj mesec dni.

Golobovi pozabili na plačno reformo?

Sindikalisti pretijo z decembrskim zaostrovanjem

Skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja so sicer danes pred koalicijskim vrhom pred vladno stavbo predstavili svoja pričakovanja, potem ko so zastala pogajanja med vlado in sindikati. »Kraj in čas novinarske konference nista naključna, tako javnosti kot vladi želimo sporočiti, da je dovolj zavlačevanja v pogajanjih za prenovo sistema plač v javnem sektorju in odpravo plačnih nesorazmerij,« je dejal predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek.

Sindikati od vlade zahtevajo, da se uskladijo vrednosti plačnih razredov v letu 2024 v višini inflacije v letu 2023. Poleg tega naj se odpravijo nesorazmerja v plačah v višini šestih plačnih razredov glede na dogovorjene uvrstitve v letu 2018 in da se plačni sistem implementira do konca mandata te vlade oziroma do junija 2025, vključno s tem, da najnižja plača ne bo več nižja od minimalne. Počivavšek je v imenu sindikalne strani poudaril, da pričakujejo takojšnje nadaljevanje pogajanj, saj se sicer obeta zaostrovanje v decembru.