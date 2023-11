Eden najbolj znanih posnetkov, ki v začetku novembra vsako leto polni družbena omrežja, je tisti iz davnega, davnega novembra 2014, ko je bila ministrica za okolje in prostor Irena Majcen. Ko so jo novinarji pobarali, zakaj nekateri gradbeni projekti še niso končani, jim je v pristni štajerščini (natančneje v ptujščini) pojasnila: »Ne da se delat'. November je!« To bi lahko vedeli tudi vsi tisti, ki so zdaj ubogega Hajdinjaka prisilili k odstopu. Novembra se vendar ne da delati. Sploh pa ne na cestah. Ker: November je! x