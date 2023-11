Slovenski prvak je doživel šesti poraz v evropskem pokalu. Po nemškem Ulmu, španskem Juventutu, turškem Bešiktašu, ukrajinskem Prometeju in litovskemu Wolvesu je danes klonil še v Benetkah proti Reyerju, potem ko je v zadnjih šestih minutah tekme zapravil 11 točk prednosti.

Prva polovica tekme v Benečiji je minila v znamenju ljubljanskih zmajev, ki so na krilih izjemno razpoloženega Američana Amadoua Sowa (v prvem polčasu je dosegel veh svojih 16 točk - met za 2 točki 4:5, za 3 pa 2:3) in Klemena Prepeliča (sedem podaj) imeli nadzor nad gostitelji. Uvodno četrtino so končali s prednostjo šestih točk (27:21), v prvem polčasu pa so si največjo prednost priigrali v 18. minuti, ko so povedli za devet točk (45:36).

Gostitelji so se Ljubljančanom v začetku drugega polčasa približali na dve točki (47:49), a nato so slovenski prvaki ujeli ritem iz prve polovice tekme in imeli nadzor na parketu. V 27. minuti so prvič na dvoboju povedli za deset točk (66:56), minuto kasneje pa po trojki Roka Radovića za +13 (69:56).

Ljubljančani so dobrih šest minut pred koncem imeli lepo prednost 11 točk (81:70), a so nato košarkarji iz Benetk naredili delni izid 12:2 in v 36. minuti povsem zadihali za ovratnik gostom (82:83).

V dramatični in razburljivi končnici so slovenski prvaki naredili preveč napak, v 38. minuti so jih gostitelji ujeli (84:84), 1:24 minute pred koncem pa po trojki Jona Tuckerja tekmecem po dolgem času pogledali v hrbet (84:87).

V sami končnici je Olimpija povsem odpovedala. Po trojki Marca Spissuja je 54 sekund pred koncem dvoboja zaostala za pet točk (85:90), točkovni primanjkljaj pa se je do zadnjega zvoka sirene še povečal (87:95).

V ljubljanski ekipi sta bila najbolj učinkovita Amadou Sow in Jaka Blažič, ki sta dosegla po 16 točk, Klemen Prepelič pa je 12 točkam dodal 14 podaj.

Ljubljanska ekipa bo naslednjo tekmo v tem evropskem tekmovanju igrala 15. novembra, ko bo gostila nemški Towers iz Hamburga.